盤後速報 - 高鋒(4510)下週(7月3日)除息0.4元，預估參考價18.75元

高鋒(4510-TW)下週(7月3日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.4元。
以今日(6月26日)收盤價19.15元計算，預估參考價為18.75元，息值合計為0.4元，股息殖利率2.09%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月26日)收盤價做計算，僅提供參考）
高鋒(4510-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為各種工作母機及其零配件及原料之製造加工買賣。塑膠射出成型機等產業機械及其有關零配件及原料。前項有關產品進出口貿易與代理買賣業務。近5日股價下跌2.79%，櫃買指數下跌0.48%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/03
|19.15
|0.4
|2.09%
|0.0
|2019/07/04
|13.85
|0.65
|4.69%
|0.0
|2018/07/04
|17.9
|0.55
|3.07%
|0.0
|2017/07/11
|17.25
|0.7
|4.06%
|0.0
|2016/07/15
|18.700001
|0.8
|4.28%
|0.0
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