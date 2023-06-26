盤後速報 - 高鋒(4510)下週(7月3日)除息0.4元，預估參考價18.75元

高鋒(4510-TW)下週(7月3日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.4元。

以今日(6月26日)收盤價19.15元計算，預估參考價為18.75元，息值合計為0.4元，股息殖利率2.09%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月26日)收盤價做計算，僅提供參考）

高鋒(4510-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為各種工作母機及其零配件及原料之製造加工買賣。塑膠射出成型機等產業機械及其有關零配件及原料。前項有關產品進出口貿易與代理買賣業務。近5日股價下跌2.79%，櫃買指數下跌0.48%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/07/03 19.15 0.4 2.09% 0.0
2019/07/04 13.85 0.65 4.69% 0.0
2018/07/04 17.9 0.55 3.07% 0.0
2017/07/11 17.25 0.7 4.06% 0.0
2016/07/15 18.700001 0.8 4.28% 0.0

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