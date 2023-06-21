中國宣布 新能源車車輛購置稅減免政策延長至2027年

中國政府周三（21 日）宣布，決定把新能源車車輛購置稅減免政策延長至 2027 年年底，減免規模達到人民幣（下同）5,200 億元，且政府將增強工作力道，推動新能源車產業高品質發展。

據《財聯社》報導，財政部、稅務總局、工信部周三聯合發布《關於延續和優化新能源車車輛購置稅減免政策的公告》，宣布購置日期在 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期間的新能源車，免徵車輛購置稅，其中每輛新能源乘用車免稅額不超過 3 萬元；購置日期在 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期間的新能源車，減半徵收車輛購置稅，其中每輛新能源乘用車減稅額不超過 1.5 萬元。

政府表示，享受車輛購置稅減免政策的新能源車，是指符合新能源車產品技術要求的純電動車、插電式混合動力（含增程式）車、燃料電池車。

新能源乘用車，是指主要用於載運乘客及其隨身行李、包括駕駛員座位在內最多不超過九個座位的新能源車。

財政部副部長許宏才周三表示，為進一步鞏固和擴大新能源車產業發展優勢，國務院在 6 月 2 日要求延續和強化新能源車車輛購置稅減免政策，決定將新能源車車輛購置稅減免政策延長至 2027 年年底，減免力道分年度逐步退場。初步估算，2024～2027 年減免車輛購置稅規模總額將達到 5,200 億元。

國務院總理李強在 6 月 2 日說，要延續與強化新能源車車輛購置稅減免政策，建構高品質充電基礎設施體系，進一步穩定市場預期、改善消費環境，進一步釋放新能源車消費潛力。

自 2014 年起，中國政府為支持新能源車產業發展，首次對新能源車實施免徵車購稅政策。去年 9 月，財政部、國家稅務總局、工信部聯合宣布，把新能源車免徵車購稅政策延長至 2023 年 12 月 31 日，以穩定市場預期，提振市場主體信心。

工信部副部長辛國斌周三也說，全球主要汽車生產國紛紛增強政策支持力道，跨國車廠也擴大研發投入，為全球新能源車產業注入強大動力。下一步，中國政府將深入實施《新能源車產業發展規劃（2021～2035 年）》，會同相關部門加強宏觀指導，增強工作力道，推動新能源車產業高品質發展。

辛國斌並表示，將擬定促進鋰資源產業發展實施方案，加快重點礦產項目開發，研究制定《新能源車動力蓄電池回收利用管理辦法》，健全回收利用體系，拓展梯次利用場景，加快建立綠色、循環生態體系。

國家發展改革委副秘書長歐鴻則表示，中國已建成世界上數量最多、服務範圍最大、品種類型最全的充電基礎設施體系。不過，充電基礎設施仍存在布局不夠完善、結構不夠合理、服務不夠均衡、營運不夠規範等問題，這對進一步建構高品質充電基礎設施體系提出更高、更緊迫的要求。