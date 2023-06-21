遠百明年起陸續增三據點 總營業面積再增6萬坪

遠百 (2903-TW) 今 (21) 日召開股東常會，董事長徐旭東指出，將持續開出新據點，包括遠百寶慶店重建、台北 SOGO 大巨蛋預計 2025 年第一季前全區開幕，而位於中國的重慶遠東城也籌備明年第二季開幕，合計將使總營運面積再增加 6 萬坪。

展望後市，遠百說明，擁有 51 年歷史的遠百寶慶 8 月將開始拆除，規畫原地重建一座高規格環保百貨；而位於大巨蛋園區的 SOGO CITY 預計 2025 年第一季前全區開幕，營業面積共 3.6 萬坪，是台北市最大量體的購物中心。

而重慶遠東城籌備明年第二季開幕，商場面積 2.4 萬坪，位居當地雙軌交通樞紐，擁有日均客流量 80 萬人次，將打造成中高端消費新地標。

遠百強調，未來將營造更具特色的商場空間，並以豐富的商品，獨家的品牌，精彩的活動和細緻的服務，成為追求時尚、享受高品味生活的消費者首選百貨。

去年因疫情趨緩、人潮回流帶動，百貨零售營業額擺脫連續 2 年負成長。遠百也把握商機，展現強勁的營運動能，創自民國 56 年成立以來新高峰，除了首年開幕的遠百竹北業績超越目標，台中、板橋 2 家大型店的成長力道也相當強勁，推升遠百去年營收、稅後純益皆創近 5 年新高。

遠百說明，遠百零售體系 (包括遠百、轉投資遠東 SOGO、愛買、City’Super 等) 去年合併營業額為 1260 億元，合併淨利 27.1 億元，每股盈餘 1.37 元。

其中，母公司遠東百貨持續提升獲利，營業額 570 億元，營業利益 24.3 億元，雙創新高，而遠東 SOGO 業績和獲利年增均超過 10%，愛買量販店發展網路購物，深化外送商機，網購業績成長超過 30%。