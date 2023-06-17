〈能源盤後〉需求前景改善 原油創4月以來最大單周漲幅

交易員受到需求前景改善跡象的鼓舞，原油期貨價格周五 (16 日) 收於一周多以來最高點，創下自 4 月以來的最大單周漲幅。

能源商品價格

7 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.16 美元或 1.6%，報每桶 71.78 美元，最近月 WTI 期貨價格本周收高 2.3%。

8 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 94 美分或 1.2%，報每桶 76.61 美元，本周收高 2.4%。

Brent 和 WTI 原油期貨均收於 6 月 7 日以來的最高價位，且創下 4 月 6 日止的當周以降最大單周漲幅。

7 月交割的汽油期貨價格上漲 1.5%，收每加侖 2.68 美元，本周收高 3.4%。

7 月交割的熱燃油期貨價格上漲 2.9%，收每加侖 2.55 美元，本周收高 8.1%。

7 月交割的天然氣期貨價格上漲 3.9%，收每百萬 Btu 2.63 美元，本周收高近 17%。

市場驅動力

原油在連續兩次周線下滑後，在周五上漲後本周終於收高。此前《華爾街日報》報導，中國當局正準備實施積極的經濟刺激措施，令周四原油價格找到支撐。

中國是全球第二大石油消費國。市場對中國經濟反彈的失望情緒一直在拖累 2023 年的原油價格，但這並非今年油價走低的唯一因素。

Kpler 美洲首席石油分析師 Matt Smith 表示：「今年迄今油價下跌背後有許多關鍵因素：中國需求反彈弱於預期，俄羅斯供應強於預期，美國原油庫存增加以及需求擔憂加劇——尤其是西半球。」

「有鑑於此，OPEC+ (尤其是沙烏地阿拉伯) 擔憂今年餘下時間的市場狀況，因此 4 月初宣布減產，隨後 6 月沙烏地阿拉伯又意外宣布 7 月起追加減產 100 萬桶 / 日，戮力遏止油價跌破每桶 70 美元價位。」他說。

貝克休斯周五發布的數據表明美國產量可能會下降。根據該數據，本周美國活躍的石油鑽井平台數量減少 4 座至 552 座。

與此同時，本周媒體消息推測，美國和伊朗即將達成臨時核子協議。

分析人士表示，伊朗全面恢復石油生產，將對全球市場產生重大影響，但許多人仍預期美方不會與伊朗達成緩解伊朗石油制裁的協議。

天然氣方面，周五近月期貨價格上漲至 3 月 7 日以來最高點。天然氣周四也大幅收高，係因 EIA 公布上周 (6/9 止) 美國天然氣庫存增加 840 億立方英呎，增幅低於預期。

施耐德電氣大宗商品分析師 Victoria Dircksen 報告表示，美國國家海洋和大氣管理局 (NOAA) 公布的未來 8 至 14 日天氣預報顯示，美國本土大部分中西部和南部地區的氣溫將高於平均水準，意味著 6 月下半的發電製冷需求可能提升。