〈能源盤後〉美汽油消費走強 提振能源需求前景 原油收登一周高點

原油期貨價格周四 (15 日) 上漲，WTI 和 Brent 原油收登一周高點，自前一日因美國原油庫存大幅上修帶來的跌勢中反彈。

中國數據顯示 5 月煉油廠運行率增加，加上美國汽油消費走強的跡象，一同提振了交易商對能源需求前景的預期。

能源商品價格

7 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 2.35 美元或 3.4%，報每桶 70.62 美元，收復前一日 1.7% 跌幅。

8 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 2.47 美元或 3.4%，報每桶 75.67 美元。Brent 和 WTI 原油期貨均收於 6 月 8 日以來的最高價位。

7 月交割的汽油期貨價格上漲 3.4%，收每加侖 2.64 美元。

7 月交割的熱燃油期貨價格上漲 5.2%，收每加侖 2.48 美元。

7 月交割的天然氣期貨價格上漲 8.2%，收每百萬 Btu 2.453 美元，為 5 月 19 日以來的最高收盤價。

市場驅動力

市場看到中國的經濟數據多空交錯，到了中國已降息並談論更多刺激措施的程度，但價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 周四報告指出，「中國的石油需求並不真正符合放緩的說法」。

根據報導，中國國家統計局數據顯示，5 月份煉油廠吞吐量年增 15.4%，達到 6200 萬噸，是有記錄以來的月度第二高吞吐量，僅次於 3 月份的 6330 萬噸。中國是全球第二大石油消費國。

Flynn 表示，此數據公布的背景，正值「美國強勁需求可能持續下去」的背景，係因聯準會 (Fed) 暫停升息週期，且似乎放棄今年稍晚經濟衰退的預期。

Flynn 周三表示指出，先前市場對「升息週期即將結束」的期待幻滅，因為 Fed 今年很可能再升息兩次。「這抑制了石油貿易。」然而，經濟增長率仍然強勁，這意味著石油需求應該仍相當良好，所以如果 Fed 不破壞經濟，油價應該會找到支撐。

美國能源資訊署 (EIA) 周三公布，上周 (6/9 止) 美國商業原油庫存增加 790 萬桶。然而，EIA 數據包括上周每日石油供應量增加 193 萬桶，亦即一周下來，石油庫存增加了約 1356 萬桶。

Sevens Report Research 聯合主編 Tyler Richey 指出，EIA 數據顯示，汽油供應 (可代表消費者燃料需求) 的 4 周移動平均值升至 924 萬桶 / 日，觸及 18 個月新高，表明汽油需求「處於上升趨勢，目前來說是件好事」。

「消費汽油需求依然強勁，根據最新數據，隨著夏季駕駛旺季的開始，這種需求變得越來越強勁。然而，石油交易商正在關注宏觀形勢，Fed 仍對經濟構成積極威脅，且美國公債殖利率曲線已嚴重倒掛，預示著未來幾季將出現經濟衰退。」

與此同時，EIA 報告指出，上周美國天然氣庫存增加 840 億立方英呎，增幅低於預期，隨後天然氣期貨價格周四大幅收高。