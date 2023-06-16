【交易策略】回測年化 56%！投信籌碼操作攻略大公開！

一、籌碼分析是什麼？了解籌碼分析重要性

提到籌碼分析前，我們先快速複習一下公司的基本概念。

假設要成立一間資本額 1000 萬的公司，但手頭現金仍不足，此時就可以透過發行股票的方式來募集資金。以每股 10 元計，一共就會有 1,000,000 股的股票 (1000 張)。

股本即是公司資本額也是期初資金。(股本 = 股票面值 x 股份總額)

在每股面值 10 元的前提下，發行的股數多，也代表該公司股本越大，而股本大小將間接對股價造成一定的影響。

用供需角度來說，A 公司在外流通有 10,000 張股票，B 公司則是 1,000 張，同樣買進 500 張股票，理論上 A 公司股價波動會較低 (股數多)，而 B 公司則是易上漲 (股數少)。

用生活化的例子來看，颱風來臨前，為什麼菜價往往容易上漲？上漲的因素不見得都是菜真的出現供給短缺，也可能是預期心理帶動短期對菜的超額需求，供需失衡下最終令菜價上漲。

而籌碼分析的道理與上面的例子相似，因為市場上每筆交易都代表著一個或多個投資者的利益和觀點，透過觀察成交量的情況、持股分布、價格與成交量的供需關係等，來推測股價可能的發展。

其中，法人機構又是當中關注的重點，原因是它們通常手握大量的資金，買賣活動比起一般投資人更容易造成股價的波動，甚至引發市場的關注，因此籌碼分析主要有 3 大好處。

二、 籌碼分析的 3 大好處！透過籌碼產出 56% 操作策略？

籌法分析的三個好處分別是：洞察市場信號、分析潛在轉折點、了解機構投資者活動。

1. 洞察市場信號：觀察價量變化，不錯過強勢股動能

透過籌碼分析，我們可以得到市場參與者的買賣活動與信號。觀察交易量和大型機構的交易行為，可以揭示市場的情緒和趨勢，例如大量買盤或賣盤的出現。這有助於投資者更好理解市場參與者的行為模式，並根據趨勢變化調整投資策略。

2. 分析潛在轉折點：由賣轉買、大量出貨，找到盤勢轉折關鍵點

籌碼分析可以幫助識別潛在的市場轉折點或趨勢改變。透過分析交易量和籌碼分佈等指標，可以觀察到市場中的買賣壓力和資金流動情況。這有助於投資者及早察覺市場的轉折點，並採取相應的行動，以降低風險或抓住投資機會。

3. 了解機構投資者活動：掌握法人行為，坐在巨人的肩膀上前進

籌碼分析關注大型機構的買賣活動，這些機構通常具有較大的市場影響力。透過分析機構投資者的交易行為，可以得到有關他們的看法和動向訊息。這可以幫助投資人了解機構投資者的策略和行動，並參考其投資組合調整自己的投資策略。

結合以上三點，整理出一套透過觀察投信動作的籌碼策略，並經過實際回測，發現多頭、盤整期間皆有不錯的表現。

回測區間自 2022 年 11 月起至 2023 年 5 月底，15 日報酬率約為 3.5%，而換算成年化報酬率，約為 56%。

為什麼我們會選擇觀察投信？因為投信具有相對績效壓力，會傾力投入資源深入研究，尋找趨勢產業中最具成長潛力的股票。

延伸閱讀：一文掌握投信是什麼？連續買賣超如何影響股價？

而這個策略在盤整、多頭期間的表現如何？一起來看看回測結果吧！

透過不同持有時間的回測結果我們發現，持有 15 天的回測報酬率有較佳結果，且此策略柱狀圖偏右、有大虧損的機率不高，所以回測邏輯與報酬率皆採用 15 日為基準。(推薦完整閱讀：回測年化 56%！投信籌碼操作攻略大公開！)

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