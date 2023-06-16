〈貴金屬盤後〉黃金期貨收高 但漲幅因Fed暗示升息未完而受限  

美國公布經濟數據後，美元和美債殖利率走低，使黃金期貨周四 (15 日) 收高，但因聯準會 (Fed) 暗示升息未完，漲幅受到抑制。

8 月交割的紐約黃金期貨收盤上漲 1.80 美元或 0.1%，報每盎司 1970.70 美元。盤中最低曾跌至 1936.10 美元，是 5 月底以來最低。

Fed 周三維持基準利率在 5.00-5.25% 不變，但暗示今年還會升息兩次。

State Street Global Advisors 黃金首席策略師 George Milling-Stanley 說，最新決議不支持 Fed 政策轉向和年底前降息的可能性，本月的暫停升息，只是讓 Fed 更精準判斷抑制通膨的效果，以及可能需要多少額外的政策緊縮。

高利率通常會提振美元，讓美元計價的黃金對海外買家來說變昂貴，因而不利金價。同時，美債殖利率上揚，也會提高投資人持有黃金這類不孳息資產的機會成本。

然而，ICE 美元指數 (DXY) 周四不升反降，下跌 0.8% 至 102.16，觸及一個月低點，為黃金提供支撐。10 年期美債殖利率則下滑。

CMC Markets UK 首席市場策略師 Michael Hewson 說，歐洲央行 (ECB) 周四如市場預期升息 1 碼，抑制了美元的升勢。ECB 表示，雖然通膨有所降溫，但預估保持在高點的時間過於長久。

周四公布的數據好壞參半，美國 5 月零售銷售增加 0.3%，優於市場原本預估的下滑 0.2%。5 月工業生產下滑 0.2%，止住連兩個月上揚走勢，也不如市場預估的增加 0.1%。而上周初領失業救濟金人數不變，保持在 26.2 萬人。

Kitco 資深分析師 Jim Wyckoff 說：「經濟數據引發美元指數和美債殖利率的強烈修正。然而，Fed 進一步升息的可能性，讓黃金漲幅受抑制。」

芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，投資人押注 7 月升息的機率為 75%。Kinesis Money 市場分析師 Rupert Rowling 表示，Fed 鷹派暫停升息，凸顯一個矛盾的事實：欲把通膨壓制到 2% 目標、而不讓經濟步入衰退，有其困難。

Rowling 說，最近的通膨和就業數據都顯示，美國狀態良好，這可能刺激更多風險胃納，並牽動黃金等避險資產的前景。

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