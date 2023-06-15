鴻海攜童綜合醫院及雙橡園 開發建構智慧醫療監測照護平台

鴻海 (2317-TW) 今 (15) 日宣布，攜手童綜合醫院、雙橡園開發共同簽署「智慧醫療聯盟與數位健康社區計畫」合作意向書，整合三方能量，規劃智慧社區健康檢測站，打造遠距健康照護服務模式。

鴻海表示，本次合作意向簽署，是在「臺灣數位健康大聯盟」的基礎下，以居家為核心，實現建構全方位智慧醫療監測照護平台，提供給住戶從居家到醫院的數位化健康社區的新生活型態。

合作將以雙橡園開發旗下社區為基礎，透過智慧社區健康檢測站的建置，結合鴻海在數位健康領域的高科技運算、雲端整合技術，以及童綜合醫院先進醫療設備環境，進行服務量能的垂直整合。

身為「臺灣數位健康大聯盟」的發起單位之一，鴻海 B 事業群表提出「智慧硬體產品（端）+ 健康雲平台 + 生態聯盟（合作夥伴）」數位健康生態系統，目前已和土城長庚、童綜合醫院等多家醫療機構成立智慧醫療中心。

鴻海表示，憑藉雲、端整合服務，不僅協助醫療院所有效提升診斷效率，同時透過服務端的連結，也能夠為居家、企業以至於基層醫療機構提供一站式健康管理解決方案。

雙橡園後續將導入鴻海在數位健康領域的高科技運算、雲端整合服務，以及童綜合醫院先進醫療設備環境，為住戶帶來更前瞻性的自我健康意識，藉此提升社區預防醫學的服務量能，持續推進、實踐更好的數位醫療與健康社區計畫。