〈儒鴻股東會〉洪鎮海：營運最快Q4回到2021年水準

成衣代工大廠儒鴻 (1476-TW) 今 (15) 日召開股東會，董事長洪鎮海表示，現在看營運最快第三季後回到 2021 年的水準，其中，高價布料需求強勁，平均單價 (ASP) 到明年上半年都可望持穩高檔。

洪鎮海表示，今年市場沒有那麼活絡，有很多品牌商還在去化庫存，但部分客戶庫存管理較好，下單優於預期，且儒鴻多以高階產品為主，相較中低階產品來說，受到的影響較小。

就儒鴻目前接單來看，洪鎮海指出，布料已經接到明年上半年，其中高價布的狀況不錯，且上半年漲價後，價格優於去年，推升整體毛利率表現。至於成衣訂單足以讓自有產能滿載，但基於維持與協力廠的關係，還是有 4 成左右訂單外發。

不過，洪鎮海也直言，去年因為船運吃緊、以及原料飆漲等因素，導致客戶大量下單，短期既有客戶要回到去年的狀況不太可能，不過，最快第三季後、最慢明年第二季就會回到 2021 年正常狀況，僅少部分客戶可能要到明年第四季需求才會恢復正常。

產能布局規劃上，洪鎮海說明，印尼新廠區的成衣產能，目前開 4 個廠、年底 6 個、明年上半年 8 個全開，印尼會做少樣多量、少量多樣在越南做。至於會不會評估赴印度設廠，他認為，印度雖然可以做大量，但考量民族性、商業環境等差異，並不會在當地投資建廠。