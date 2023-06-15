〈貴金屬盤後〉Fed暗示今年還會再升息兩次 黃金期貨收高後回落  

由於美國 5 月生產者物價指數 (PPI) 漲幅趨緩，強化聯準會 (Fed) 暫停升息可能性，黃金期貨周三 (14 日) 收盤上漲。進入電子盤交易時段後，Fed 雖一如預期按兵不動，但暗示今年還會再升息兩次，導致黃金回吐漲幅。

8 月交割的紐約黃金期貨收盤上漲 10.30 美元或 0.5%，報每盎司 1968.90 美元。

Fed 聲明公布後，黃金期貨在電子盤交易時段報每盎司 1957.40 美元。

Fed 周三維持基準利率在 5.00-5.25% 不變，是一年多來首次按兵不動，但 Fed 強調升息周期尚未結束，點陣圖顯示利率還會進一步升至 5.50-5.75%。

交易員預期 Fed 很快就會恢復升息，芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，7 月升息機率為 70%，從決策公布前的 60% 上揚。

駐紐約獨立金屬交易員 Tai Wong 說：「點陣圖顯示今年底前再升息兩次，是個鷹派的意外... 黃金回吐漲幅，但仍保持在關鍵技術關卡之上。若黃金能挺過這個鷹派意外，多頭將受到鼓舞。」

GraniteShares 投資組合經理人 Jeff Klearman 說，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的聲明符合預期，加上聲明措辭，證實 Fed 仍對通膨保持警戒，似乎暗示利率將升得更高、且保持在高點更久。但 Fed 也保留在情況允許下，最快今年稍晚降息的可能性。

Klearman 說：「圍繞在 Fed 未來政策有關的不確定性，近期可能持續。累積升息影響未來經濟成長的擔憂，加上區域銀行壓力的疑慮，似乎讓投資人傾向預期未來 Fed 會變得沒那麼激進，這可能有助於推高金價。」

周三稍早，美國勞工部公布 5 月 PPI 年增率僅 1.1%，從 4 月的 2.3% 明顯趨緩，創 2020 年 12 月以來最低水準，顯示通膨壓力下滑。

5 月 PPI 月比下滑 0.3%，是過去四個月來第三度下滑，且降幅超過華爾街預估的 0.1%。若不計波動較大的食品和能源，核心 PPI 月比持平，符合市場預期。

美國勞工部周二也公布，5 月消費者物價指數 (CPI) 年增幅從 4.9% 降溫至 4%，是 2021 年 3 月迄今最低水準。

分析師事前預期，鑒於通膨降溫，Fed 可能本次「跳過」升息，7 月再恢復升息。

Insignia Consultants 研究主任 Chintan Karnani 在 Fed 決議公布前表示，交易員定價已經完全反映暫停升息，因此 7 月利率展望是關鍵。

他說：「全世界愈來愈接近降息，除非再度出現通膨飆升的情況。」他預測，美元指數可能正在形成中期頂部，這對美元計價的黃金來說是好事。ICE 美元指數 (DXY) 周三盤中下跌，最低報 102.66。

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