印媒：印度向中國手機製造商提新條件 要求任命印籍人士擔任CEO

知情人士透露，印度政府向小米 (01810-HK) 、OPPO 等中國手機製造商提出新條件，要求由印籍人士擔任執行長、財務長的關鍵職位，並要求中企要有印度代工夥伴，引發中媒直呼這根本是「變相收購中企」。

據印度《經濟時報》周二（13 日）報導，消息人士表示，印度政府要求小米、OPPO、realme、VIVO 等中國手機製造商，在當地的事業必須要有印度權益合作夥伴，並要求中企任命印籍人士出任執行長、營運長、財務長、科技長等高階主管。

知情人士說，印度政府還指示中企要有印度代工夥伴，並透過合資企業把當地製造降到零件級別。印度政府透過印度電子和通訊技術部向中國手機製造商傳達上述要求。

據《環球時報》報導，一位熟悉中企在印度情況的人士表示，印度政府的行徑是「霸凌」，等於「變相收購中國企業」。另一位人士也說，印度政府在發展經濟、推動「印度製造」方面，可謂雄心勃勃，但多年來一些針對外資的政策和做法，令人詬病，如果給外界留下商業環境惡劣的印象，新德里將蒙受損失。

中國社科院亞太與全球戰略研究院副研究員劉小雪則說：「中國企業在印度佔有的市場份額，是碾壓其他對手的，如果印度要對手機製造廠商採取措施，首要目標肯定是中企。」

數日前《路透》曾報導，印度執法局上周五向小米印度分公司和三家銀行發出通知，指控小米違反《外匯管理法》，「非法向外國實體轉移資金」。 香港行業分析機構 Counterpoint 的數據顯示，上季小米在印度智慧手機市場的市佔率是 16%，OPPO 佔 12%，realme 佔 9%，VIVO 佔 17%。