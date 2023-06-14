〈貴金屬盤後〉美債殖利率反彈 靜待Fed決議 黃金期貨連三黑  

黃金期貨周二 (13 日) 連三黑，美國公布 5 月消費者物價指數 (CPI) 漲幅趨緩，美債殖利率反彈，同時，交易員強化對聯準會 (Fed) 暫停升息的押注。

8 月交割的紐約黃金期貨下跌 11.10 美元或 0.6%，報每盎司 1958.60 美元。

10 年期美債殖利率上揚至 3.807%，殖利率上升，代表持有黃金這類不孳息資產的機會本升高。

美國 5 月 CPI 年增率 4%，是逾兩年來最小增幅，但仍遠高於 Fed 2% 目標。核心 CPI 年增 5.3%，顯示潛在物價壓力仍大。

數據公布後，黃金一度上漲，因暫停升息預期獲得強化，美元對主要貨幣普遍走軟。ICE 美元指數 (DXY) 走軟 0.3% 至 103.32，降到將近三周以來的低點。

獨立金屬交易員 Tai Wong 說：「黃金無法守住 CPI 後的漲勢，因為投資人擔心潛在通膨依然頑強，可能會讓鷹派 Fed 明天公布的利率預測點陣圖，指向 2024 年降息機率降低的結果。」

Gold Newsletter 編輯 Brien Lundin 說：「市場已經消化了暫停升息的可能性，讓黃金很快回吐漲幅，並轉而走低。」

交易員目前押注，Fed 放棄連續第 11 次升息的機率超過 90%，基準利率將保持在 5.00-5.25%。CPI 公布前，有 25% 交易員預測 6 月會升息。

雖然黃金是通膨避險工具，但升息會讓不孳息的黃金魅力降低。

道明證券大宗商品策略師 Daniel Ghali 說：「市場參與者坦承，無論如何，我們可能已經很接近終點利率。市場出現針對暫停升息的不對稱反應。」

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