〈貴金屬盤後〉觀望CPI和Fed決議 黃金期貨收黑

黃金期貨周一 (12 日) 收黑，投資人屏息等待忙碌的一周揭開序幕，包括周二的消費者物價指數 (CPI)，以及更重要的聯準會 (Fed)6 月決議。

8 月交割的紐約黃金期貨下跌 7.50 美元或 0.4%，報每盎司 1969.70 美元，連兩個交易日收黑。

ICE 美元指數 (DXY) 上揚 0.2%，使美元計價的黃金對海外投資人而言變得昂貴，同時，美債殖利率上揚，也讓持有黃金這類不貲息資產的機會成本提高。

RJO Futures 資深市場策略師 Bob Haberkorn 說：「進入本周，黃金走勢幾乎就像拋硬幣一樣，難以預測。」

美國將於台灣時間周二晚間公布 5 月 CPI、周三晚間公布 5 月生產者物價指數 (PPI)，接著周四凌晨公布 Fed 6 月決議。

Haberkorn 說：「假如 Fed 決定暫停升息，就算聲明偏鷹派，黃金仍會明顯上漲。」

芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，市場押注本周按兵不動的機率為 76%，7 月恢復升息的機率則為 71%。

歐洲央行 (ECB) 和日本銀行 (央行) 也將分別在本周四、周五公布 6 月決議。

其他貴金屬方面，白銀、白金都下挫，但鈀金逆勢上揚。用於汽車廢氣排放控制裝置的鈀金，上周五曾觸及 2019 年 5 月迄今低點。

Metals Focus 分析師 Jacob Smith 說：「由於汽車產量改善，鈀金可望在第 4 季回升到 1500 美元以上，但鈀金目前仍因車廠去化庫存而承受壓力。」

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