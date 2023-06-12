富邦金前5月獲利256.2億元 每股稅後純益2.07元

富邦金 (2881-TW)5 月稅後純益 37.52 億元，累計前 5 月稅後純益 256.20 億元，每股稅後純益 (EPS)2.07 元，核心子公司台北富邦銀行累計前 5 月稅後純益突破百億元，創歷年同期新高。

其他子公司部分，富邦證券累計前 5 月稅後純益則創歷年同期次高；富邦產險從今年 4 月起已連續 2 個月獲利。

台北富邦銀行 5 月稅後純益 19.01 億元，累計前 5 月稅後純益 105.40 億元，相較去年同期成長 1.3%，惟若去年獲利排除一次性轉投資廉價購買利益，累計獲利較去年同期成長約 29%。

富邦銀獲利成長主要是營收較去年同期呈現雙位數成長，其中利息淨收益受惠升息、存放結構調整及海外授信動能成長穩定增加，手續費淨收益年成長超過 20% 以上，主要是財富管理客戶數、AuM 增加及信用卡客戶基盤擴大。此外，金融商品相關收益今年以來也持續維持高成長。

富邦人壽 5 月稅後純益 13.73 億元，累計前 5 月稅後純益 137.80 億元。富邦人壽表示，5 月受惠於台股走揚，美股、科技股反彈，壽險持續實現處分利益及領取部分股息收入，利息收入及國內外股票、基金之投資利益為主要獲利來源。

在債市投資方面，針對美國債務上限問題，市場預期將透過協調談判達成共識，推動 5 月債市利率呈現反彈，利率走升有利於壽險公司提升中長期經常性收益，策略上將維持充足流動性，彈性因應後續市況變化。

另外，市場重新定價美國聯準會升息路徑，提供美元支撐，惟台幣因外資匯入亦相對抗跌，5 月美元兌台幣微幅升值 0.08%，呈現盤整走勢，不同於 4 月美元兌新台幣強勁升值約 0.94%，5 月底外匯價格變動準備金仍逾 310 億，高於法定累積上限，有助於吸收匯率波動，管理避險成本。



