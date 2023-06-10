〈貴金屬盤後〉美通膨數據、Fed會議在即 美元整體疲軟 本周金價小漲

黃金期貨周五 (9 日) 收低，但在美元整體疲軟的支持下，本周小幅上漲，為連續第二周上漲。

下周美國將發布通膨數據以及 Fed 的貨幣政策會議，交易員將這兩項事件的結果視為黃金下一步大動作的催化劑。

8 月交割的紐約黃金期貨下跌 1.40 美元或近 0.1%，，報每盎司 1977.20 美元，本周交易最活躍的黃金期貨約上漲 0.4%。

Libertas 財富管理集團總裁 Adam Koos 表示，周五金價回落可能是因為市場擔憂 Fed 下周和下月的利率決議，以及對下周通膨數據的擔憂，所以先獲利了結。

「投資者很緊張，黃金持有者不想看到他們的投資組合因 Fed 的意外聲明而崩潰，因此接下來幾個交易日將謹慎行事。」他說。

下周排定 Fed 會議和美國經濟數據的發布，在這忙碌的一周之前，黃金走勢出現變化。

下周二美國將公布 5 月消費者物價指數 (CPI)，下周三將公布生產者物價指數 (PPI)。Fed 的公開市場委員會 (FOMC) 下周三將公布為期兩天的政策會議結果。

FXTM 市場分析經理 Lukman Otunuga 表示，儘管市場普遍預期 Fed 維持利率不變，但若在周三公布決議前，看到 CPI 數據火燙，Fed 可能會強化鷹派立場，導致潛在的意外。

美國勞工部周四公佈，經季節性調整後，美國上周初領失業金人數升至 26.1 萬，是 2021 年 10 月以來最高水準。 Otunuga 表示，這提升大眾對 Fed 暫停後續升息的預期。儘管如此，在美國通膨數據和 Fed 決議公布之前，黃金仍可能陷於區間交易。

Insignia Consultants 研究主管 Chintan Karnani 預期，倘若 CPI 和 PPI 讀數下降，金價將上漲，因為 Fed 可能因此暫停升息。他認為，FOMC 會議只有在通膨上升時才有關聯。

儘管如此，本周以美元計價的黃金仍受到美元整體下跌的提振。ICE 美元指數周五上升 0.2% 至 103.54 ，但周線下行 0.5%。

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