〈陸港盤後〉中國「一行一局一會」發聲 A股市場漲跌互見

中國 A 股市場三大指數周四（8 日）收盤漲跌互見，滬指漲 0.5%，重回 3,200 點關卡，「一行一局一會」發聲，國家金融監督管理總局局長李雲澤表示，目前中國金融業運行整體平穩，風險總體可控，中國五大國有銀行也證實市場傳聞，在周四調降存款利率。

滬指周四收盤漲 0.5% 報 3,213.59 點，深成指漲 0.13% 報 10,722.87 點，創業板指跌 0.28% 報 2,123.96 點；兩市成交額合計人民幣 8,596 億元，「北向資金」淨流入 29.52 億元。

建築、房地產、銀行、保險、農業、釀酒、券商等類股齊揚，新型城鎮、中特估、電池回收概念股活躍，半導體、醫藥、醫療保健、紡織服裝等族群則同步走低。

香港恒生指數周四收盤漲 0.25%，恒生科技指數跌 0.68%。

第十四屆陸家嘴論壇周四上午在上海登場。中國今年新成立國家金融監督管理總局，而李雲澤周四在陸家嘴論壇上發表主題演講，這是他履新後第一個公開活動。本屆論壇主題為「全球金融開放與合作：引導經濟復甦的新動力」。

李雲澤表示，目前中國金融業運行整體平穩，風險總體可控。他說：「我們完全有條件、有信心、有能力守牢不發生系統性金融風險底線。中國經濟長期向好的基本面不會改變，作為全球經濟增長引擎的地位也不會改變。」

李雲澤並說，要抓住新領域蘊藏的新機遇，持續增加先進製造業、戰略性新興產業、傳統產業轉型升級等重點領域金融供給，有力支持現代化產業體系。他表示，要改善民間融資環境，強化民營企業金融服務。

中國央行副總裁、國家外匯管理局局長潘功勝則說，中國外匯市場有望保持較平穩狀態。中國經濟運行總體保持「穩中上行」趨勢，一些市場機構則預測美國經濟可能面臨溫和衰退。與此同時，隨著美國聯準會（Fed）升息周期接近尾聲，相關外溢影響有望減弱。

與此同時，中國大型銀行繼去年 9 月下調存款利率後，工商銀行 (01398-HK) 、農業銀行 (01288-HK) 、建設銀行 (00939-HK) 、中國銀行 (601988-CN) 及交通銀行 (601328-CN) 等五大國有銀行周四再度調降存款利率，其中活期存款利率從 0.25% 降至 0.2%，2 年期定期存款利率調低 10 個基點至 2.05%，3 年期定存利率調降 15 個基點至 2.45%，5 年定期存款利率下調 15 個基點至 2.5%。

《彭博》曾在周二披露，消息人士說，中國銀行、工商銀行及交通銀行等國有銀行上周被要求調低一系列商品的利率，包括把活期存款下調 5 個基點，至少把三年與五年定期存款利率調降 10 個基點。當局透過央行利率自律機制傳達這項要求，且此要求不具強制性。知情人士表示，銀行業者正在評估上述要求，最快本周就會調整利率。