〈豪展股東會〉庫存年底消化完畢營運落底 明年新品上市恢復成長

醫材廠豪展 (4735-TW) 今 (7) 日舉行股東會，展望後市，總經理紀強表示，預期今年會是營運谷底，年底前把庫存消化完畢、恢復正常拉貨，明年則在客戶新產品出貨下，營運優於今年。

紀強坦言，這兩年受到後疫情時代不利因素衝擊，包含通路、倉庫都有庫存過高的問題，期望今年底可以把不正常的庫存消化完畢，並讓客戶恢復正常的拉貨動能。

從各市場庫存來看，日本已經恢復正常、歐美地區庫存水位仍高，尤其美國狀況比歐洲更嚴重。紀強指出，由於歐洲產品說明書語言多、各國家有不同的安全規格，而美國銷售上複雜性較低，因此疫情期間，許多經銷商幾乎把產品銷往美國，導致美國庫存較高。

法人預期，由於今年上半年市況不佳，豪展營收也面臨挑戰，下半年在客戶逐步恢復拉貨下，營收將比上半年好，全年營收年減幅有望大無幅收斂；獲利則在產品組合沒有太大變化下，毛利率維持去年水準。

展望明年，紀強認為，隨著今年營運落底，與既有客戶開發的血氧、霧化器將完成認證，明年上市出貨，加上體溫、血壓、吸鼻器有爭取到新訂單，有望推升明年營運成長並優於今年，恢復至 2019 年水準。

豪展 5 月營收 0.79 億元，月減 18.4%、年減 26.2%；前 5 月營收 4.32 億元，年減 10.9%。