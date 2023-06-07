騰雲獲櫃買通過申請上櫃 將以AI演算法拓OMO零售業務

騰雲科技 (6870-TW) 獲櫃買中心通過申請上櫃案，推薦證券商為福邦證券和富邦綜合證券，申請時資本額 1.96 億元，騰雲指出，後市將透過多種 AI 演算法機制賦能實體終端運算設備，建立線下顧客數據蒐集與分析的量能，並開發新客戶與多元應用場域，添營運新動能。

騰雲主要從事零售雲客、商、金流整合性產品和平台銷售，以及雲端數據分析及平台維運服務，可協助海內外大型商業場域業者、百貨公司、量販超市、連鎖超商和跨國大型連鎖品牌等，建置線上線下高度整合的 OMO 零售全通路服務。

騰雲表示，導入 SolaaS(Solution as a Service) 模式，藉此提供客戶持續性、即時性、精進化的完整服務，後市將持續開發新客戶、多元應用場域。

目前騰雲是國內開發不動產、商場百貨業界數位轉型的領導服務商，已獲多家百貨購物中心業者所採用，因應後疫情時代商業設施開發逐漸走向社區化蓬勃發展需求，將切入相關場域。

而在海外市場，騰雲在日本、馬來西亞、大陸和越南等市場均有對應實績案例，將透過既有合作夥伴，深化海外市場重點客戶關係。

騰雲去年合併營收 4.64 億元，稅後純益 6384 萬元，每股純益 (EPS)3.46 元；今年第一季合併營收 1.13 億元，年增 2.37%，稅後純益 922 萬元，年增 769.84%，EPS 為 0.47 元。