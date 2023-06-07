康和證拓財管版圖 7月將推「分戶帳」業務

康和證券 (6016-TW) 今 (7) 日召開股東常會，看台股近期市況轉好，今年將持續發展多元業務，其中，「分戶帳」業務計畫預計 7 月推出，將藉此提供超越客戶期待的高附加價值金融服務。

康和證董事長鄭大宇指出，由於今年台股交易較去年逐漸升溫，集中市場日均量從 1 月 1925 億元上升至 5 月 2594 億元，5 月更有 6 天交易量突破 3000 億元以上，且前 5 月外資共淨匯入 207.75 億美元，顯示市況轉好。

康和證計畫於 7 月推出分戶帳，即資金管理帳戶，客戶可指定任何一家銀行帳戶做為證券款交割戶，也就是為客戶設立交割分戶帳，無須再像以前到一家券商開立一家銀行交割戶。

康和證分帳戶服務將以「一站式」辦理各種證券投資款項支付，除了增加投資人交易便利性，也有助券商掌握客戶金流，避免違約交割風險，更可提供相關財富管理服務。

康和證前 4 月自結損益稅後純益 3.14 億元，較去年同期虧損 2.67 億順利轉盈，每股稅後 EPS 0.53 元。

展望今年，鄭大宇強調，將持續發展多元業務，並以數位創新業務能力強化資訊系統，輔助經紀、承銷、自營等主要業務獲利提升，同時，加強發展財富管理業務，提升複委託交易市占率和電子交易市占比。

台股去年交易日均量下滑，康和證認為，今年預期整體應可比去年佳，日前立法院三讀通過權證避險降稅，稅率降至千分之 1，可望進一步活絡市場、提升台股流動性。

另一方面，去年康和證承銷業務在國內 IPO 主辦簽約也表現優異，簽訂尖端、久舜、宣捷、益鈞環保、水星生醫和瑞格國際生技等主辦案，另國內 IPO 協辦愛比、達勝、友松、利百景、坦德科技、唯數娛樂等案皆已完成簽約。