群電5月營收32億元月增16.8% 寫今年單月新高

群電 (6412-TW) 今 (5) 日公佈 5 月營收 32.05 億元，月增 16.8%、年減 9.9%，打破傳統五窮六絕魔咒，創今年單月新高，累計前 5 個月營收 142.4 億元，年減 17%。

群電表示，受惠智慧建築專案入帳，加上電競筆電新品與網通、Chromebook 電源急單挹注，5 月營收較前月明顯回溫，其中智慧建築解決方案今年前 5 個月營收認列已達近 6 億，超越該部門去年全年，預期此業務本季將首度轉盈，今年營收將挑戰 15 億，為去年營收的三倍。

群電表示，2016 年開始投入智慧建築，現階段已累積十多個執行中專案，除了群光智慧綠能大樓，群電蘇州廠、泰國廠，群光之星，群光電子泰國廠外，另外還包含台北雙子星大樓、廣慈博愛園區、內科之心、新北市淡海安居、高雄清豐安居等指標性集合住宅及複合式商辦園區。

展望下半年，群電指出，PC 產業庫存調整已告一段落，然而現今經濟前景未明，客戶下急單的比例很高，下半年是產業旺季，客戶也有諸多新品上市，將搶單力拚營收、獲利重回成長軌道。

針對伺服器電源業務，群電表示，受歐美裁員潮影響企業資本出保守，中國市場的復甦也比想像緩慢，預期今年伺服器電源的成長將較為收斂，不過，但 AI 伺服器對電源功率、散熱的需求高未來成長可期。