森鉅5月營收進入歷史高檔區月增1% Q2可望超越首季表現

複合材料廠森鉅 (8942-TW) 營運走出淡季效應，今 (5) 日公布 2023 年 5 月營收 5.94 億元進入歷史高檔區，月增 1.14%，年減 1.61%，顯示森鉅 2023 年第一季起走出營收谷底。

森鉅 2023 年前 5 月營收 26.47 億元，年增 3.68%。

森鉅 在 2022 年第四季營收 11.39 億元、創 8 季以來新低，今年首季營收回升，單季營收 14.79 億元，季增 41.38%，年增 2.4%， 隨著 4、5 月的營收走強，第二季營收可望再超越第二季，但 2023 年在美國通膨、升息的不利經濟情勢仍將對出貨產生影響。

森鉅 2022 年營運表現上，受惠於匯兌等業外收益大量挹注，營收 56.92 億元，毛利率 40.43%，稅後純益爲 13.08 億元，創新高，年增 1.75%，每股純益爲 7.89 元，對去年下半年股利將配發 1.5 元現金股利及 1 元股票股利，合計 2022 年全年配發額度爲 3.5 元現金股利及 1 元股票股利。

森鉅積極在台加速投資並且擴充生產量能，上月並以高達 7.5 億元向嘉里大榮 (2608-TW) 購入台南工業地產近 4000 坪，也爲今年以來南台灣最大規模工業地產交易。