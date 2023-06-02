三大利多簇擁 港股、Ａ股市場大漲

香港恒生指數周五（2 日）盤中大漲逾 3%，A 股市場深證成指與創業板指的漲幅也都超過 1%，利多包括美國參議院通過債務上限法案、中國 5 月財新製造業採購經理人指數（PMI）回升至擴張區間，以及各國商界大咖接連訪問中國，提振市場信心。

恒生指數周五盤中勁揚 3.6%，滬指漲 0.76%，深成指勁漲 1.46%，創業板指驟漲 1.43%。

繼美國眾議院通過債務上限法案後，參議院也於當地時間周四晚間以 63 票對 36 票的票數通過這項法案，現在只待總統拜登簽署。

拜登讚揚國會及時採取行動，他說：「跨黨派協議是美國經濟和美國人民的一大勝利。」他承諾會儘快簽署，並表示將在周五晚間發表另一份聲明。

另據《財新網》周四報導，中國 5 月財新製造業 PMI 為 50.9，較 4 月回升 1.4 個百分點，時隔兩個月重回擴張區間。

上述走勢與國家統計局製造業 PMI 不同調。國家統計局周三的數據顯示，5 月製造業 PMI 為 48.8，較 4 月低 0.4 個百分點，連續兩月低於榮枯線。

與此同時，從地緣政治來看，最近各國商界重量級人物接連訪中，並直言「不能與中國脫鉤」，在一定程度上緩解市場緊張情緒，並意味目前全球經濟還離不開中國市場。

美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克周二在拜會中國外長秦剛時說，中國人民勤奮、有智慧，中國發展成就理所當然。美中利益交融，如同連體嬰兒般密不可分。特斯拉反對「脫鉤斷鏈」，願繼續拓展在華業務，共享中國發展機遇。

繼馬斯克訪中後，輝達（Nvidia）(NVDA-US) 執行長黃仁勳也可望訪中。據《上證報》報導，知情人士透露，黃仁勳可能在下周二訪問上海。《彭博》周四也報導，消息人士表示，黃仁勳計劃於 6 月前往中國，拜訪行程包括騰訊控股 (00700-HK) 、字節跳動等企業。