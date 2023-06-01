博通、達樂今晚季報；拜登新法，所有新車和SUV強制安裝「自動緊急制動系統」!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 42 分)

■ 道瓊指數：上漲 15 點，漲幅 0.05% 至 32994。

■ 那斯達克 100 指數：下跌 -1.5，跌幅 -0.01% 至 14299.00。

■ 標普 500 指數：上漲 7.25，漲幅 0.17% 至 4197.75。

【今日總經數據】美國 EIA 原油庫存變化、美國 ISM 製造 PMI、美國初領失業金人數。

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二、美股盤前關注重點

1. 美國 4 月職位空缺意外上揚，勞動市場依舊緊翹：美國 4 月職位空缺自 974.5 萬意外上升至 1010.3 萬，高於市場預期的 940 萬，結束連 3 個月下滑，每個失業人口對應的職位空缺也自 1.67 上升至 1.79，顯示美國就業市場依舊吃緊。就產業來看，零售貿易、醫療保健、運輸倉儲業新增的職缺最多，餐飲、商業服務、製造業則出現下滑。

2. C3.ai 2023 財年 Q4 季報，展望不如預期，盤後大跌 22.17%：今年以來漲幅超過 250% 的 C3.ai 昨日發布季報，季度收入達 7241 萬美元，與去年同期相比曾漲 0.1%，高於市場預期的 7134 萬美元；EPS 為 - 0.13 美元，也略優於市場預期的 - 0.17 美元，訂閱收入為 5690 萬美元，佔總收入的 79%。

但展望未來，2024 財年 Q1 預期營收為 7000 萬美元至 7250 萬美元，市場預期為 7160 萬美元。目前其生成式 AI 已在亞馬遜雲市集、谷哥雲端市集上線，C3.ai 表示，很難估計這些解決方案在市場的潛在規模，但似乎很大。雖說此次季報，季度營收及 EPS 皆優於市場預期，但 2024 財年全年展望若以中值計算，年成長約 15%，不及市場預期，因而盤後大跌 22.17%。

3. 拜登新法，所有新車和 SUV 強制安裝「自動緊急制動系統」：昨日拜登政府計畫強制要求所有新車和 SUV 皆須安裝「自動緊急制動系統 (automatic emergency braking)」簡稱 AEB 系統。

若未來每輛汽車都能安裝上「自動緊急制動系統」，每年將可挽救超過 360 人性命，美國國務院國際資訊局表示，此項法案將可讓駕駛在沒有反應的情況下，避免時速 50 英里速度撞上其他車輛，或者時速 37 英里的速度自動避開行人。若駕駛人行駛的新車並未安裝此系統，當行使速度超過 6.2 英里，駕駛員將接收到如方向盤震動的提示以避免車禍。(推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊)

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