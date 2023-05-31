鉅亨美股雷達：麥卡錫對周三眾院全院表決有信心 波克夏一連三日增持西方石油

美股重要看點：

美將公布 4 月 JOLTs 職位空缺等數據。Fed 將公布經濟褐皮書。美國 10 年期公債殖利率來到 3.652 %。美股期貨週三 (31 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.20%，標普 500 期貨跌 0.29%，那斯達克 100 期貨跌 0.24%。

美國總統拜登和眾議院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy) 達成的舉債上限協議，周二 (30 日) 晚間通過眾議院全院表決前的重要關卡，麥卡錫表達信心，認為協議將能期限到來之前經國會表決通過、及時扭轉債務違約，儘管共和黨內強硬派威脅要將他罷免下台。

根據眾議院表決議程表，這個名為「財政責任法案」(Fiscal Responsibility Act) 的全院表決，預定美東周三晚間 8 點 30 分舉行。

該法案周二在眾議院規則委員會 (House Ruels Committe) 進行程序性表決，以 7 票贊成、6 票反對，進到眾議院全院表決的下一階段。雖然兩名右翼共和黨籍委員 Chip Roy 和 Ralph Norman 都投下反對票，但肯塔基州共和黨籍眾議員 Thomas Massie 在最後一刻投下贊成票，掃除關鍵障礙。

眾議院民主黨領袖 Hakeen Jefferies 周二也對協議闖關成功表達信心，他說：「我們將確保國家不會違約。我們有能力讓法案通過明天的終點線。」

美國國會預算辦公室 (CBO) 稍早公布最新預算展望，預估財政赤字占國內生產毛額 (GDP) 的比重，將在 2023 會計年度升至 7.3%，部分和利率上升及高齡化人口支出增加有關，不僅高於去年的 5.2%，也是過去 50 年平均值的兩倍。

Fed 將在 6 月 13 日至 14 日召開下一次利率會議，官員們對央行應該採取的行動持有不同觀點，目前有部分的人支持停止升息，另一部分則贊成繼續升息。

美國前財政部長桑默斯 (Lawrence Summers) 表示，在政府努力應對揮之不去的通膨與債務膨脹問題之際，短期內美國利率將繼續走高，聯準會 (Fed) 可能還會升息至少 2 碼，而長期來看，美國財政前景恐面臨更嚴峻挑戰。

商品投資大師羅傑斯 (Jim Rogers) 警告，他已經準備好迎接有生之年最糟糕熊市。「下一次熊市將是我一生中見過最糟糕的一次，因為在過去 14 年裡，債務增長至如此驚人的數字。」

羅傑斯仍舊認為大宗商品是對抗通膨的最佳對沖工具，並表示自己也持有白銀和黃金。此外，他認為未來所有市場都會遭遇麻煩，包含房地產、股票、債券、貨幣等。他表示投資人必須學會套現或賣空，才能在即將到來的環境生存下來。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 5 月芝加哥 PMI，預估 47，前值 48.6

美國 4 月 JOLTs 職位空缺 (萬人)，前值 989

重要個股動態：

惠普 (HP Inc)(HPQ-US) 上季營收年減 22% 不如市場預期，顯示受通膨擠壓的消費者正在減少個人電腦 (PC) 支出。不過惠普高層預期，PC 銷售將在下半年反彈，人工智慧 (AI) 將帶動未來的成長。

惠普會計年度第 2 季財報好壞參半，淨利從去年同期的 10 億美元增至 10.7 億美元，剔除某些成本的調整後 EPS 為 0.80 美元，優於分析師所估的每股 0.73 美元，但淨營收重挫 22% 至 129.1 億美元，不如市場預估的 130.7 億美元。

HPQ 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

趁近期石油和天然氣價格疲軟，股神巴菲特 (Warren Buffett) 麾下的波克夏 (Berkshire Hathaway) 公司近日再斥資 2.75 億美元增持西方石油公司股份，目前持股比例來到略低於 25% 的水準。

美國證券交易委員會 (SEC) 公布的文件顯示，波克夏 (Brk.B-US) 上周四、周五和本周二在公開市場上總共購入 466 萬股，總持股量達到 2.22 億股或約 24.9%，價值 130 億美元。

OXY 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

華爾街看好 Netflix 打擊帳密共享的行動，美券商 Jefferies 分析師周二 (30 日) 將其股票目標價自每股 405 美元調升至 440 美元，較上周五收盤價隱含 16% 漲幅，激勵 Netflix 周二股價收高近 4%。

華爾街正面看待 Netflix 打擊帳密共享的行動，並不太擔心競爭力問題。Jefferies 股票分析師解釋，該公司新規則和定價與其模型完全一致，在定價更新後，原本共享帳密者，將有一定比例轉換成新付費方案。