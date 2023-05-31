【產業概觀】2050年再生能源發電佔比將超過60%，發電概念股一次看！

再生能源是近期最夯的議題，觀察全球電力趨勢，可以發現再生能源估計於 2040 年將達到 26.2%，區域來看 2022 年起亞洲將取代歐洲成為最大的離岸風電市場持續領先到 2030 年底，其中中國大陸離岸風電年均裝機容量將超過 10GW，持續扮演最大單一國家市場。

我國的政策目標是 2025 年時，再生能源發電占比達 20%，以 2020、2021 發電分布來看，再生能源僅 6 %，仍有相當大的發展空間。

其中 2025 年離岸風電累計裝置 5.6GW，2026-2030 每年增加 1.5GW，長期目標則是 2050 年再生能源發電佔比超過 60%，整體而言，風電與光電是再生能源發展重心。

與此同時，立法院於今年 5 月 29 日三讀修正「再生能源發展條例」部分條文，關於再生能源有 2 大重點：

明定改建的建築物應設置一定容量的太陽光電 刪除離岸風電「不超過領海範圍」的定義

離岸風電刪除不超過領海範圍的限制，主要是近年技術發展逐漸克服水深等條件，將有機會使得離岸風電加速擴大設置，相關廠商就會有相當高機會受惠。

一、離岸風電概覽

風力發電產業可以根據風力發電機裝設位置來加以區分，分為陸地上的陸域型風機，以及位於海上的離岸型風機兩類，目前陸域型風機技術較為成熟，而離岸型風機仍處於發展階段，尚存有不少技術困難。(推薦延伸閱讀：離岸風電是什麼？)

風力發電產業的上游是設備製造業

整個風機最主要的關鍵便是風力機系統，系統由葉片、塔架、機艙與其他次系統所組成，機艙內則是由齒輪箱、發電機、軸承等其他零配件組成機組核心，再輔以監控與電力系統，構建成完整的風力機組設施，因此每個環節都不能馬虎。我們可以初步將其細分為原材料、零組配件、次系統、風機設備這四大項目，再由上往下細分為細項。

(推薦延伸閱讀：離岸風電有哪些相關公司？)

風力發電產業鏈中游為整合服務業

包含風場規劃、風場營造及風機維護三大項目，與產品設計、製造、售後服務有高度的相似性。(推薦延伸閱讀：離岸風電中游在幹嘛？)

有了產業鏈與上中游的概念後，接著我們來介紹下游。

二、離岸風電下游－開發與營運

風力發電產業的下游就相當單純，為綜合開發和發電營運兩項。

1. 綜合開發

綜合開發業者多為能源服務供應商，針對預開發之風場進行技術、工程、財務等進行可行性分析，統籌風場規劃、營造甚至營運活動等顧問諮詢服務。

2. 發電營運

發電營運業者則涵蓋綜合電業廠商以及獨立電力供應商 (Independent Power Producer, IPP) 兩種。

綜合電業業者為具備發電、輸電、配電三個部份的垂直整合業務之廠商，當前臺灣代表就是台灣電力公司，獨立電力供應商則是指非由綜合電業公司經營、或不屬公用事業的發電廠，目前台灣在風能領域的獨立電力供應商有英華威、麥格理、福海風力發電等業者。

三、發電概念股

整體看起來台灣在風力發電產業鏈已漸趨完整，大型風力機系統有東元電機，其他較具代表性的零組件廠商包括樹脂材料 (3708-TW) 上緯投控、鑄件 (1589-TW) 永冠 - KY、塔架 (2002-TW) 中鋼機械、葉片 (6793-TW) 天力離岸、電力纜線 (3023-TW) 信邦等。

開發與營運商則是包含 (1102-TW) 亞泥、(3712-TW)永崴投控、(6806-TW)森崴能源、(8926-TW)台汽電、(6869-TW)雲豹能源、(6873-TW)泓德能源。(推薦閱讀：產業隊長張捷告訴你該知道的 3 檔再生能源)

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