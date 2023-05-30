美國五角大廈：北京正式回絕美中防長對話

新加坡「香格里拉對話」即將在 6 月 2 日登場，美國五角大廈在周一（29 日）表示，北京已正式回絕華府提出的美中防長場邊會談的邀請，凸顯美中暫時性和解的侷限性。

據《華爾街日報》周一報導，美國國防部發言人賴德 Patrick Ryder 說：「就在前一天晚上，中華人民共和國告知美國，拒絕我方在 5 月初提出的邀請，即讓美國國防部長 Lloyd Austin 與中華人民共和國國防部長李尚福本周在新加坡碰面。」

中國國防部新聞發言人譚克非則在周一宣布，李尚福將於 5 月 31 日至 6 月 4 日應邀出席第 20 屆「香格里拉對話」，就「中國的新安全倡議」做大會發言，並會見「有關國家」代表團團長。

美國國防部官員說，中方拒絕是罕見直率的訊息。過去類似會晤都是兩國在最後一刻才敲定，去年 Austin 和中國前國防部長魏鳳和的會談，也是在數小時前才決定。

此前美方做了數周努力，包括 Austin 給李尚福的一封信。 一些美國官員警告，中國拒絕可能會引發東南亞盟友擔憂，這些國家擔心夾在美中兩大國之間。

美國國防部印太安全事務助理部長 Ely Ratner 上周曾表示：「我們遇到很多困難，無論是我們何時提議打電話、會面、對話，無論是國防部長還是其他國防部官員。」

自 2 月以來，美中關係一直很緊張，此前美國擊落一枚中國間諜氣球，警告北京不要對俄羅斯提供軍事援助，並允許蔡英文總統過境美國。

據倫敦《金融時報》本月稍早的報導，中國政府已告知美國，鑒於美方在 2018 年對中方祭出制裁，因此美中兩國國防部長 6 月在新加坡舉行會談的機率微乎其微。

Austin 欲在正式名稱為「國際戰略研究所亞洲安全高峰會」（IISS Asia Security Summit）的「香格里拉對話」上與李尚福舉行會談。但甫於 3 月上任的李尚福，在 2018 年被美國制裁，是史上首位被美方制裁的解放軍上將，理由和他擔任中央軍委裝備發展部長時，從俄羅斯進口武器。因此，北京要安排美中國防部長會晤有難度。

美方已告知中方，前述制裁「並不妨礙 Austin 在第三國會見李尚福」。但《金融時報》報導，幾名知情人士透露，對北京而言，要在美方制裁仍在的情況下，同意 Austin 與李尚福會談，這幾乎不可能。