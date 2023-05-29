【熱門申購】台汽電抽中最高價差2.19萬、66.16％！5月份這檔可抽籤股票基本面報你知！

新申購個股出爐囉！我們來看今年 5 月最新可抽籤股票，除去已過申購日的 (6441-TW) 廣錠，(8926-TW)台汽電，報酬率逼近 70%。

即便投資人申購股票多以短線賺取價差為主，但透過了解基本面與公司營運產品等方式，來了解公司是否具前景或話題性，如此一來若真的中籤，就能加以判斷是否增加持有週期擴大報酬，接下來我們就來看看基本面。

上市增資個股：(8926-TW) 台汽電

(8926-TW) 台灣汽電共生股份有限公司，係由經濟部主導，結合台灣電力公司東元電機、大亞電線電纜、台朔重工等公司所成立的汽電共生專業公司。

公司為政府核定的國內專業性汽電共生公司，同時也跨足民營發電業務，旗下轉投資與再轉投資公司有 18 家。

根據資料顯示，目前已商轉的民營電廠容量為 776 萬瓩，台汽電投資的森霸、星能、星元、國光電廠占國內民營裝置容量的 32%

公司產品項目有：

1. 再能能源、民營電廠投資、建廠、工程承攬業務

2. 民營電廠、汽電共生廠之工程規劃、財務規劃、專案管理、燃料、環境保護等整體服務。

3. 以獨資、合資或 BOT 的方式提供資金來興建汽電共生廠。並將產出的蒸氣和電能販售給鄰近廠家或者用戶。

台汽電營收佔比最高的為工程與顧問諮詢，2021 年產品營收比分別為工程顧問 79%、電力 17%、蒸氣 4%，目前共有 5 座汽電共生廠，主要獲利來源為民營電廠的售電利潤及星元電力的統包工程認列，並於民國 109 年取得苗栗風力公司 100% 股權。

股東組成的部分，台灣電力占 27.66%、其他投資人 58.91%、建聖投資 2.55%、大亞電線電纜 2.35%、東元電機 1.96%、台朔重工 1.54%、柏翰投資 1.53%，機構投資專戶或 ETF 合計約 3.5%。(111 年 4 月)

本次增資用途為償還銀行借款及充實營運資金。以上周 (26) 日收盤價 50.50 元計，潛在價差達 20,190 元、66.61%。

(推薦完整閱讀：5 月份最新可抽籤股票基本面報你知！)

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