〈紐約匯市〉債限問題迫在眉睫 美元指數周線連三紅

市場加大對美國利率長期處在高檔的押注，且隨著美國債務上限截止日逼近，投資人密切關注朝野談判的最後進展，美元指數本周連續第三周收紅。

周五 (26 日) 紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 微貶 0.05%，至 104.20，周線漲近 1%。

美國總統拜登與眾議院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy) 之間的會談在這周取得顯著進展，幫助緩解投資人對債務違約的緊張情緒，但雙方何時能達成協議，目前仍有疑慮。

路透引述一位美國官員說法稱，拜登和麥卡錫正在協商的協議包含將債務上限提高兩年，同時限制多數項目支出，但另一位政府官員也警告，雙方還沒解決主要問題。

CIBC Capital Markets 北美外匯策略主管 Bipan Rai 表示：「過去 24 小時左右的債務上限談判存在一些樂觀的氛圍，或至少是正向的暗示。」

對聯準會 (Fed) 在更長一段時間內維持高利率的預期，近來也驅動美元走強。

美國商務部周五宣布，4 月個人消費支出 (PCE) 物價指數月增 0.4%，年增 4.4%，核心 PCE 月增 0.4%，年增 4.7%，均高於預期和前值，物價壓力不減反增。

數據公布後，美元兌日元上漲 0.4% 至 140.60 美元，續創六個月新高。本周漲近 2%。

澳洲聯邦銀行外匯策略師 Carol Kong 指出，近期外匯走勢主要受 Fed 政策大幅重定價所推動。

歐洲央行 (ECB) 決策官員對歐元區的未來通膨動向發表不同看法，ECB 首席經濟學家 Philip Lane 反駁外界對於核心通膨的擔憂。

歐元在連跌三天後，周五持平在 1.0727 美元，周線貶 0.7%。CIBC Capital Markets 北美外匯策略主管 Bipan Rai 認為，ECB 未來的利率政策動向存在不確定性。

英鎊升逾 0.2% 至 1.2349 美元，結束連續四個交易日下跌的態勢，本周貶近 0.8%。經濟數據顯示，英國 4 月零售銷售增幅超出預期，即使生活成本壓力繁重，消費動能仍展現驚人的韌性。

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