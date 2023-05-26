穩定物價 大宗物價降稅再延長 減稅利益逾121億元

為持續穩定物價，財政部今 (26) 日表示，大宗物資包括「黃小玉」免徵營業稅，汽柴油及水泥減徵營業稅，以及牛肉、奶粉、小麥等 22 項關稅稅率調降措施將持續延長，合計減稅利益逾 121 億元。

財政部表示，今年 7 月 1 日起到 9 月 30 日止，繼續機動調降汽油及柴油 2 項貨物稅應徵稅額，汽油從每公升徵收新台幣 6.83 元調降至 4.83 元、降幅 29.3%，柴油由每公升徵收 3.99 元調降至 2.49 元，降幅 37.6%。

此外，7 月 1 日起到 12 月 31 日止，繼續機動調降卜特蘭一型水泥貨物稅應徵稅額由每公噸 320 元調降至 160 元、降幅 50%；繼續機動調降牛肉、奶粉、奶油及小麥等 22 項關稅稅率，牛肉由每公斤 10 元調降為 5 元、烘焙用奶粉由 10% 調降至 5%、奶油由 5% 調降至 2.5%、無水奶油由 8% 調降至 4%，降幅均為 50%；另小麥由 6.5% 調降至免稅，降幅 100%。

財政部提醒，配合本次降稅措施之實施期間，國產汽油、柴油及水泥之適用期間，以出廠日為準；其他進口貨物適用期間認定以其運輸工具進口日為準，又依同細則第 6 條規定，所稱運輸工具進口日，海運貨物係以船舶抵達本國港口向海關遞送進口艙單之日；空運貨物以飛機抵達本國機場向海關遞送進口艙單之日為適用之準據。

財政部宣布，包括黃小玉等大宗物資降稅優惠措施再延長。(圖：財政部提供)



