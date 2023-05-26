台股爆量奔近一年高 外資砸391億元狂掃台積電

台股今 (26) 日在三大法人全力簇擁下，挾爆量直衝近一年新高，終場收在 16505 點，大漲 213 點，三大法人同步追買電子權值股，外資更斥 391 億元，狂掃台積電 6.9 萬張，創下自今年 1 月 30 日以來的單日最大買超量。

三大法人今日合計買超 460 億元，外資大買 432.74 億元、已連兩買，自營商也再度加碼 23.18 億元、呈現連九買，投信買超 4.12 億元、為連三買；期貨方面，外資期現貨同步作多，多單未平倉口數再增加 3441 口至 33609 口。

觀察外資買超對象，台積電高居首位，買超張數衝上 6.9 萬張，也回補指數型 ETF 如元大台灣 50、元大高股息、國泰智能電動車與國泰台灣 5G+，凸顯對台股後市正向看待，且隨著中國開放台灣團體旅遊，也看好航空雙雄，大買華航與長榮航共 4.6 萬張。

外資賣超鎖定漲多與市況低迷個股，由於緯創連日飆漲，今日更一度觸及漲停價，外資也逢高調節，大賣近 2.6 萬張，另外，因鋼鐵市況低迷，也小賣中鋼 6000 張，同時賣超開發金、永豐金、新光金等金控股，張數皆超過 9000 張。

自營商、投信方面，自營商同步調節緯創近 5000 張，投信則與外資、自營商對作，力拱緯創達 2.3 萬張，不過，兩者與外資有志一同，雙雙加碼長榮航，合計近 1 萬張。