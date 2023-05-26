康舒下修Q2展望 下半年營收估回升

金仁寶集團旗下電源廠康舒 (6282-TW) 今 (26) 日召開股東會，董事長許介立表示，今年大環境仍有挑戰、消費電源客戶調節庫存幅度超出預期，第二季將較前季衰退，但預期本季將是今年營收低谷。

許介立指出，電源供應器業務受全球總體經濟情勢影響，消費性電子產品面臨明顯衰退，導致客戶拉貨放緩；企業用電源需求相對穩健，其中網通電源、燃料電池電源的需求明顯成長，預期這兩個產品線今年將有不錯的營收成長。

伺服器電源去年調整產品策略，採用新世代規格開發標準平台，功率密度能達到每立方英吋 100 瓦，相信新的產品策略有助獲取新客戶。

許介立表示，公司持續積極拓展新客戶因應大環境挑戰，本季開始出貨給筆記型電腦新客戶，預計會在今年第三季起貢獻營收；另外，伺服器新客戶的訂單預計將在 2024 年起有營收貢獻。

另外，隨著供應鏈缺料狀況明顯改善，既有的美系車廠客戶營收貢獻將明顯增加，而今年量產日系車廠客戶的產品，也會進一步貢獻營收，今年電動車營收將有 2-3 倍成長。

至於瑞士 ABB 電源部門收購案，許介立表示，目前併購案正經由國外主管機關審核，預計本季底、第三季初完成交割，為了因應資本結構，希望有足夠資源支持康舒所有成長， 4 月也公告現金增資、可轉換公司債。