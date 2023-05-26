基米將在美國建立合作伙伴 明年下半年申請上市

基米 (4195-TW) 拓展國際市場，首選美國波士頓做為海外市場第一站，並將以併購、投資方式建立合作夥伴，同時提高基因定序營運成長，隨著營運壯大，規劃明年下半年申請上市。

基米今年營運重大在開展國際行銷渠道，將結盟國際夥伴進軍美國市場，未來可能合作的方向，包括在基因定序及蛋白質等多體學服務基礎下，與合作夥伴提供互補服務，以及藉由合作夥伴的通路，推廣基米旗下產品與服務，擴大市占率，並共同建立長期穩定的 CDMO 夥伴關係。

另外，基米自主開發的首個核酸佐劑產品預計第三季向台灣衛福部食藥署 (TFDA) 申請 PIC/S GMP 查廠，將可達成公司轉型升級的階段里程碑，更能有效填補本土供應鏈缺口，進而實現進口替代。

GMP 新廠鎖定核酸佐劑、探針、核酸藥物，以及多肽 (Peptide) 等四大領域產品開發與 CDMO 業務，目前率先開發出核酸佐劑，年產能最大可達千萬劑，一旦獲准上市，將可滿足國內市場需求。未來核酸佐劑的營運模式還包括 GMP 等級寡核苷酸及多肽 (統稱 TIDES) 產品的 CDMO，以及與疫苗廠商共同開發組合佐劑。

基米指出，核酸佐劑是一種添加在疫苗中的免疫調節劑，有助提高疫苗的免疫原性與增強保護力，但因為作用機制複雜，全球獲准上市的新型核酸佐劑相當稀缺，台灣過去一直仰賴進口，新冠肺炎大流行曝露供應鏈斷鏈隱憂。

基米在工研院輔導下建置全台首座 PIC/S GMP 等級核酸與多肽合成廠，進行商化開發，如今陸續通過 ISO 9001 品質管理系統認證，並取得藥品優良運銷規範 (GDP) 許可，目前持續進行核酸佐劑的試產與確效，預計第三季向 TFDA 申請 PIC/S GMP 查廠，若順利完成查核，將可啟動量產、出貨，帶來營運貢獻。

展望今年，基米認為，多體學、臨床檢測及代理等三大既有業務，受惠設備升級與增加新產品、新服務等，將維持穩定成長。而因應 GMP 新廠取證後進入商業化的穩定生產，公司正積極洽談相關的策略合作與 CDMO 訂單，下半年可望開始對營運產生貢獻。

此外，由於建廠與設備投資的高峰期已過，研發與相關費用支出將獲得控制，本業營運將大幅改善，加上轉投資收益貢獻穩定，樂觀看待全年營運表現。