〈陸港盤後〉惠譽把美國債信列入負面觀察名單 A股三大指數同步走低

中國 A 股市場三大指數周四（25 日）收盤同步走低，滬指跌 0.11%，利空是國際信評機構惠譽把美國 AAA 信用評等列入負面觀察名單，凸顯朝野債務上限談判面臨不確定性，投資人也關注長城汽車 (02333-HK) 槓上比亞迪 (002594-CN) 的消息。

滬指周四收盤跌 0.11% 報 3,201.26 點，深成指跌 0.22% 報 10,896.59 點，創業板指跌 0.05% 報 2,244.18 點；兩市成交額合計人民幣 8,569 億元，「北向資金」淨流出 95.62 億元。

燃氣、電力類股強勢拉升，半導體、券商、紡織服裝等族群走高。

香港恒生指數周四收盤大跌 1.93%，恒生科技指數重挫 2.25%。

惠譽周三把美國 AAA 頂級債信評等列入負面觀察名單，理由是朝野在舉債上限談判方面採取邊緣策略，不惜讓局勢升級到瀕臨倒債，且時間愈來愈接近財長葉倫提出的 6 月 1 日違約大限。

惠譽此舉代表，美國若無法在違約「X 日」（x date）前凍結或提高舉債上限，可能被摘除頂級信評。不過，惠譽也表示，仍預期朝野兩黨會在「X 日」前達成協議，美國無法及時償付債務的機率「非常低」。

經濟學家預測，若美國債務違約，可能引發經濟衰退、失業率竄升、借貸成本激增。但過往歷史顯示，國會在最後一刻達成協議並非新鮮事，在時間壓力下，各方可能被迫做出痛苦抉擇。

此外，投資人也關注長城槓上比亞迪的消息。長城周四表示，於 4 月 11 日向生態環境部、國家市場監督管理總局、工業和信息化部遞交舉報材料，就比亞迪秦 PLUSDM-i、宋 PLUS DM-i 採用常壓油箱，涉嫌整車蒸發汙染物排放未達標的問題進行舉報。

據《第一財經》報導，長城指出，根據《環境行政處罰辦法》規定，環境保護主管部門對涉嫌違反環境保護法律、法規和規章的違法行為，應當進行初步審查，經審查，符合條件者，予以立案。長城正密切關注該案立案及處理進度。

值得注意的是，比亞迪宋 Pro DM-i 冠軍版定周四上市，長城選擇在這一天發布聲明，應該不是巧合。

比亞迪對此發布緊急聲明：「我們堅決反對任何形式的不正當競爭行為，並保留法務訴訟權力。我們的產品及相關檢測符合國家標準，在國家權威機構通過認證。經了解，長城所說的情況，測試車輛由長城購買、保管並安排送檢，中汽中心（天津） 按長城的要求進行了相關項目的檢測。測試車輛嚴格來說，不符合國標要求的送檢狀態，即應由第三方抽樣、保管及送檢，並要求完成 3,000 公里磨合後測試，而長城送檢的車輛在檢測時，里程僅為 450～670 公里。鑑於以上，我們認為其檢測報告無效，長城不能以此作為依據。」