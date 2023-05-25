〈貴金屬盤後〉美元刷新兩個月高點 金價連三黑  

黃金期貨周三 (24 日) 連續第三個交易日收黑，跌至將近一周以來的低點，美元進一步增強，是導致貴金屬價格普遍走低的主因。

6 月交割的紐約黃金期貨下跌 9.90 美元或 0.5%，報每盎司 1964.60 美元。

ICE 美元指數 (DXY) 上漲近 0.4% 至 103.88，刷新兩個月高點，讓黃金壟罩在賣壓當中。美元本月以來升值逾 2%，當美元攀升，代表海外買家買進美元計價的黃金時成本變高，因而不利於金價。

美國財長葉倫重申，財政部最快 6 月 1 日用盡現金，代表美國可能債務違約的大限之日 (x date)。美股尾盤時段，總統拜登和眾議院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy) 的談判團隊周三恢復談判，試圖達成共識。

債限談判僵局可能引爆美國債務違約的不確定性，而美元在這當中扮演某種避險角色。

道明證券大宗商品策略師 Daniel Ghali 說：「舉債上限議題正在發揮壓倒性的作用。」

凱投宏觀大宗商品經濟學家 Edward Gardner 說，如果美國區域銀行的問題減緩，且朝野兩黨就舉債上限達成某種協議，黃金可能進一步下跌。

聯準會 (Fed) 周三公布 5 月 2-3 日會議紀錄，官員「大致上同意」，進一步升息的必要性「變得不再那麼確定」。

Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 周三表示，雖然 6 月跳過升息有其可能性，但不太可能讓升息周期結束。

在升息環境中，持有黃金等不孳息資產的機會成本提高，因此價格易受打擊。

Sevens Report Research 分析師說：「如果美元繼續增強，而且利率恢復上揚，很難想像黃金能保持上漲趨勢。」

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