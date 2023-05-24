〈神準法說〉董座：五窮六絕都會出現 今年營運較平穩

網通廠神準 (3558-TW) 今 (24) 日參加櫃買業績發表會，董事長蔡文河表示，客戶持續庫存調整，目前能見度約 3 個月，今年營運將較平穩，預計五窮六絕都會出現，下半年力拚讓營運趨平。

蔡文河表示， 現階段客戶存貨水平仍偏高，訂單趨於保守，預估企業端、SMB 中小企業需求將在第二、第三季進入調整，現階段公司庫存偏高、負債比提升，預計庫存去化將到今年第四季。

獲利方面，去年毛利率持續走低，蔡文河表示，無線網路產品營收增加同時競爭力也提升，使此塊產品毛利下降，另外，去年所有零件都在漲價，要再跌價就有困難，目前正積極管理供應鏈，做產品換代降低成本影響。

蔡文河認為，預計毛利率要等到舊產品消化，今年都將持續消化舊產品。神準第一季無線產品營收比重 43%、有線產品占 49%、企業無線網通 1%、其他 7%；地區上美國比重 90%，台灣、亞洲、歐洲分別為 2、3、4%。

神準第一季營收 45.1 億元，季減 16.2%，年增 57.5%，毛利率 16.28%，低於去年同期 22% 及去年第 4 季的 16.8%，稅後純益 2.52 億元，季減 22.5%，年增 7.7%，每股稅後純益 5.14 元。