香港將允許散戶交易加密幣 散戶六大不可不知

香港證監會周二（23 日）刊發持牌資產交易平台營運者咨詢總結，宣布 6 月 1 日將實施《適用於虛擬資產交易平台營運者的指引》，最快下半年允許散戶投資人交易加密幣，展顯香港成為加密幣重鎮的企圖心。

據《證券時報》報導，香港證監會為提供非證券型代幣交易服務的中心化虛擬資產交易平台設立全新發牌制度（VASP 牌照），所有在香港經營業務或向香港投資人推廣服務的虛擬資產交易平台，不論是否有提供證券型代幣交易服務，均需接受證監會監管。

已經持有 1、7 號牌照的虛擬資產交易平台（現僅 OSL 及 Hashkey 兩家），也需要向證監會申請 VASP 牌照，但適用簡化申請程序。而正在申請 1、7 號牌照的虛擬資產交易平台，也需要再遞交 VASP 牌照申請，同樣適用簡化申請程序，證監會同步處理這兩項申請。

證監會行政總裁梁鳳儀說：「提供清晰的監管規則，方能促進負責任的發展。香港全面的虛擬資產監管框架依循『相同業務、相同風險、相同規則』的原則，旨在提供妥善的投資者保障，並管控主要風險，從而推動業界可持續地發展和支持創新。」

以下是香港《經濟日報》列出的散戶投資人六大不可不知：

問︰散戶 6 月 1 日可在香港虛擬資產平台買賣嗎？

答：不可，證監會 6 月 1 日正式接受平台申領牌照，預料下半年可審批首批牌照。

問：散戶可買賣哪些代幣？穩定幣有份嗎？

答：證監會將為零售客戶可買賣的代幣設立納入準則，包括代幣必須納入由兩個獨立指數提供者所推出的至少兩個獲接納的指數當中，且視之為最低要求，平台營運者須確保代幣具高流動性。

穩定幣方面，證監會指，金管局正在審視穩定幣的監管安排，預定今年或明年實施。

問︰散戶經海外平台買賣加密幣是否合法？

答：證監會新監管制度對象為虛擬資產交易平台，如果投資人在海外平台買賣，將不受新制度監管，在出事後不受證監保障。不過，若交易平台在香港未領牌而以廣告、代言人等方式招攬生意，屬刑事罪行。

問︰加密幣提款機是否違法經營？

答：證監會金融科技組主管黃樂欣說，若人們單純提款而未交易，不在監管範圍內，但若提款功能與交易有關連，將視乎實際操作而定。

問︰中國散戶是否可在香港平台買賣？

答：不可

問︰受規管虛擬資產交易平台可否提供收益、存款及借貸服務，可否自營交易？

答：不可，持牌虛擬資產交易平台的主要業務是擔任代理人，以及為客戶買賣盤提供對盤途徑。

