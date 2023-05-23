佳必琪近兩月漲27% 大股東全漢帳面價值大增近1.3億元

連接器及線束廠佳必琪 (6197-TW) 今年營運持穩成長，又打入輝達 (Nvidia) AI GPU 供應鏈，近期股價飆漲，第二大股東全漢 (3015-TW) 持股價值也水漲船高，本季暴增約 1.3 億元，今年以來則增加 2 億元，增幅高達 5 成。

佳必琪受惠電信業的基礎建設與 ISP 寬頻需求強勁，帶動數據網路電信產品出貨動能，加上車用、遊戲機等智能連結應用持穩，整體訂單能見度已達下半年，全年營運可望穩定向上。

另外，佳必琪透過收購輝達 (Nvidia) 的合作廠商 ，間接打進輝達的 AI GPU 伺服器供應，預計將逐步發酵，將成為未來營運的另一新動能，在營運穩健及 AI 題材帶動，股價連日大漲，最高來到 63.7 元。

而全漢 2019 年開始持續投資佳必琪，到去年底已達 1 萬張，持股比例 8.19%，為第二大股東，而去年底轉投資佳必琪公允價值達 4 億元，受惠佳必琪股價持續上攻，迄今進一步增加到逾 6 億元。

除了股權投資，全漢及佳必琪也在 AGV 無人搬運車與 FA 工廠自動化有展開合作，另外，也與勤誠、凌華、勤誠、凌華組成科技艦隊，布局 5G、AIoT 等領域，透過異業結盟整合跨界資源。

全漢近期受惠電競市場需求回溫，加上拉高網通及工業電腦應用貢獻比重，優化產品組合，力拚今年全年毛利率持續上攻。