緯創旗下晶傑達砸百億元高雄建新廠 估2025年完工投產

緯創 (3231-TW) 今 (22) 日舉行旗下高雄晶傑達光電科技 B3 廠新建工程開工典禮，新廠投資逾 100 億元，主要生產車載、工控、醫療液晶顯示面板模組，預估 2025 年完工。

緯創在高雄市前鎮區前鎮科技產業園區承租前瞻創新大樓一、二樓層及 B3 廠辦大樓土地，規劃於前瞻創新大樓新增產線與倉庫，B3 廠辦將興建廠辦大樓及設置產線，積極提升產能，前瞻創新大樓已在去年啟用，B3 廠則將在 2025 年完成，可望創造 4500 個就業機會。

緯創也參與經濟部加工區管理處高雄分處「社區土地開發投資興建案」，第一期工程去年已動工，預計今年第四季完成宿舍上樑封頂，明年第三季完成全新現代化宿舍，除了興建宿舍，也將在今年第四季興建第一棟研發大樓。

緯創總經理林建勳表示，公司秉持「國際佈局、在地深耕」的理念，2005 年即成立高雄研發中心，隨後幾年建立第二、三研發辦公室，招募及培育高雄在地優秀研發人才，提升技術質量與能量，並積極擴充產能，提升研發量能，以高附加價值產品提升競爭力。

緯創表示，將協同園區內外、上下游和周邊相關產業聚落合作，擴大產業群聚效益，創造整體最大化效益，並進一步帶動園區設施優化，導入設計與創新科技，營造優質的產業環境，提升整體競爭力。