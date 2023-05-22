〈陸港盤後〉拜登稱美中關係很快就會改善 A股三大指數同步走高

中國 A 股市場三大指數周一（22 日）收盤同步走高，滬指漲 0.39%，利多是美國總統拜登表示，美中關係很快就會改善，而北京封殺美光（Micron）(MU-US) ，也激勵記憶體晶片類股大漲。

滬指周一收盤漲 0.39% 報 3,296.47 點，深成指漲 0.32% 報 11,127.014 點，創業板指漲 0.07% 報 2,280.15 點；兩市成交額合計人民幣 7,954 億元，「北向資金」淨流入 41.32 億元。

電力、物流、釀酒等類股大漲，旅遊餐飲、食品飲料、汽車、家電、家居等族群走高，CPO、網遊等類股齊跌。

香港恒生指數周一收盤勁揚 1.17%，恒生科技指數勁漲 2.14%。

據《路透》報導，在七大工業國集團（G7）廣島峰會會後記者會上，有記者問起為何美中兩國擬議的熱線未能運作。拜登說：「你說得對，我們應該有暢通熱線。在峇里島會議時，習近平和我同意我們要這麼做。」後來中國間諜氣球飛過美國領空，美中關係一切都改變了。

不過，他也說，美中兩國走過間諜氣球事件後，兩國關係可望很快就會解凍。

拜登表示：「我們不打算與中國脫鉤，正在尋求降低中國風險，並使我們與中國的關係多樣化。」他並說，G7 成員國在共同反制經濟脅迫方面比以往任何時候都更加團結，並反對傷害勞工的行徑。

此外，中國記憶體晶片類股周一收盤勁漲，利多是中國國家互聯網信息辦公室周日宣布，美光在中國銷售的產品，具較嚴重網安隱患，中國關鍵資訊基礎設施運營商應停止採購美光產品。

國家互聯網信息辦公室說，此次對美光產品啟動網安審查，目的是防範產品網安問題危害國家關鍵資訊基礎設施安全，是維護國安的必要措施。中國政府並宣示，仍堅定推動高水準對外開放，只要遵守法律法規要求，歡迎各國企業、各類平台產品服務進入中國市場。

國家互聯網信息辦公室在 3 月 31 日發布「關於對美光公司在華銷售產品啟動網路安全審查的公告」，表示為保障關鍵訊息基礎設施供應鏈安全，防範產品問題隱患造成網安風險，維護國家安全，依法對美光在中國銷售的產品啟動網安審查。

東芯股份 (688110-CN) 對此在周一表示，從長期供應鏈安全角度來說，此事件肯定是國內行業發展一大利多，但供應鏈要產生反應，需要一定時間。

德明利 (001309-CN) 則說，自國家互聯網信息辦公室對美光提出網安審查以來，市場上已有不少國內供應鏈下游企業開始尋找新合作夥伴。