〈華新股東會〉營運轉型定調 走向高端應用與高附加價值

華新 (1605-TW) 董事長焦佑倫今 (19) 日股東會後表示，近年積極轉型後，定調公司從工業應用到高端應用，並走向高附加價值產品，另外隨著存貨調整已經一段時間，景氣逐步穩定，也像是谷底，不過目前看起來沒有事件可以讓景氣大幅成長。

華新重新審視核心事業、積極將業務汰弱留強，其中東莞銅條廠雖然年營收規模 150 億元，不過需要投入的營運資金高、毛利低，今年將停止生產，未來不排除改成銷售中心、配貨中心等。

另外，考量美國太陽能事業受到原材料價格波動、牽涉政府政策與關稅等，儘管太陽能趨勢看增，但仍不屬於華新核心事業，因此這兩年會陸續處理美國太陽能事業。

華新這兩年擴大投資、積極轉型，焦佑倫表示，不鏽鋼事業從一般工業應用到高端應用，如航太等特殊環境；電線電纜走向高附加價值產品，如高門檻的海纜；鎳生鐵延伸至冰鎳、硫酸鎳等，以此三個產業提供更上游的產品。

展望今年，焦佑倫認為，今年第一、二季不如去年，雖然第三、四季還很難說，不過景氣已經調整 6-9 個月，下半年到明年景氣有機會緩步回穩，在景氣穩定下，對華新也不錯。

他進一步說，目前景氣可能會是谷底且平穩，只是復甦跡象還看不到，沒有因素可以讓景氣有大幅度的成長，其中，不鏽鋼因去年下半年狀況不好，目前跟過去相比不算差；電線電纜目前狀況都還是不錯。