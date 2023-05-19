大潤發大打「娛樂量販」牌 轉型百貨商場首發店來了！

連鎖超市龍頭全聯今 (19) 日宣布，旗下擁有 21 年歷史的大潤發內湖店改裝完成，調整成吃喝玩樂一站購足的娛樂新據點，並開出日系知名品牌 MUJI 無印良品、金石堂 LifeStore 新型態店、寵物公園等店中店，同時也導入各式戶外運動品牌專櫃，預計開幕期間可創下 2 億元的業績。

全聯說明，此次改裝主要方向為年輕、親子、戶外商機，搶攻全客層，並強化在地生活機能，設定為「娛樂型量販」，讓量販店轉型成百貨商場。

大潤發進一步說明，內湖店占地總坪數達 15500 坪，室內賣場逾 3300 坪，汽機車數量超過 1200 個，是不少當地居民假日遊逛好去處，為搶攻內湖商圈空白區域，此次改裝增添娛樂元素，讓量販賣場不再只是購物。

因此，此次改裝導入 MUJI 無印良品、金石堂新型態店進駐，強化戶外運動休閒品牌，以及寵物公園，目標內湖店持續坐穩店王寶座。

無印良品首次進駐大潤發，占地達 315 坪，提供豐富男女童裝、美妝保養品、家用品、收納箱、旅行用品和文具用品等品項，並導入自助收銀服務。

而為掌握親子商機，大潤發內湖店獨家進駐金石堂 LifeStore 新型態店，規劃親子閱讀空間，擁有豐富的童書繪本、互動遊戲和舒適的座位，也增設兒童體驗試玩區，每周安排不同的繪本和桌遊體驗活動。

大潤發也強調，改裝後的戶外運動商品區，專區範圍較一般門店多出 50% 的空間，擁有 NIKE、愛迪達、Puma、SKECHERS 等各大品牌專櫃，還有迪卡儂、單車工坊專區。