〈儒鴻法說〉印尼成衣產能年底翻倍 服務客戶同步倍增至8-10家

儒鴻 (1476-TW) 發言人羅仁傑今 (18) 日表示，印尼廠成衣月產能年底將達每月 200 萬件，將較現有 100 萬件倍增，印尼產能比重可望提升到 2 成，預計服務的客戶也將由現有 3 家倍增至 8-10 家。

羅仁傑表示，印尼人力成本是越南的一半，因此無論是成本或是全球布局考量，擴大印尼產能是必要策略，在當地代工生產的客戶會以具規模、量大為主，目前持續有客戶看廠、談合作。

儒鴻印尼廠可使用面積 24 萬平方公尺，現已使用 14 萬平方公尺，開出 56 條產線、3000 名員工、月產能 100 萬件，現階段有 NIKE、Under Amour、GAP-ATHLETA 等 3 家品牌客戶。

而依照儒鴻規劃，預計印尼廠到年底成衣產線會倍增至 112 條，人力提升至 5000 人，月產能 200 萬件，若是簡單款式則可達 240 萬件，服務的客戶則可增至 8-10 家。至於布廠則會等到後續成衣產線全數開出且穩定後再規劃。

目前儒鴻最大產區仍以越南為主，佔整體 50-60%，羅仁傑預估，印尼成衣產能年底全開後，可望達總產能的 2 成。以目前各廠稼動率來看，越南金邊成衣廠稼動率約 7-8 成；布廠方面，越南 7 成、台灣 8 成。