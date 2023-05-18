沃旭大彰化離岸風場陸上變電站動工 將創造上千個工作機會

離岸風電廠沃旭能源 (Ørsted) 今 (18) 日攜手工程統包商台汽電，舉行 920 MW 大彰化西南第二階段及西北離岸風場陸上變電站動土儀式，正式展開風場陸域工程，預計創造約 1000 個直接或間接就業機會，預計 2025 年底前完工啟用。

大彰化西南第二階段及西北離岸風場陸上變電站統包合約，由台汽電 100% 轉投資子公司星能公司 (Star Energy) 負責陸上變電站建置，及輸電系統的設計、工程、採購及施工統包。其中，台灣在地供應商與承包商佔統包合約比例超過 80%。

為提升施工效率與確保如期完工，此座陸上變電站將採預鑄工法，落實品質環安衛生管理，可縮短工期、減少 50% 營建廢棄物、及降低施工期間噪音。沃旭能源預計 2025 年底前，完工啟用大彰化西南第二階段及西北離岸風場陸上變電站。

沃旭能源亞太區總裁古沛明 (Per Mejnert Kristensen) 表示，公司致力培育在地供應鏈，本次統包合約能讓本地供應商與承包商，透過參與大型離岸風場建置，持續強化能力與實績。

變電站及輸電系統扮演著從風場到陸域穩定供電的重要樞紐，大彰化西南第二階段及西北離岸風場陸上變電站位於彰濱工業區，配備全台最高電壓等級 345kV 變電設備，創下台灣再生能源變電站首例。沃旭也設置高規格電纜隧道，提供良好通風環境，並給予地下傳輸電纜最佳保護，以確保風場生命週期的輸電安全和穩定供應乾淨電力至台電電網。

