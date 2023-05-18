〈貴金屬盤後〉Fed官員鷹派談話 黃金期貨收在七周低點

黃金期貨周三 (17 日) 再度收黑，跌到七周低點，原因是美國聯準會 (Fed) 官員強硬的談話，讓投資人對今年降息的可能性打上問號，美元升值，打壓貴金屬行情。

6 月交割的紐約黃金期貨價格下跌 8.10 美元或 0.4%，報每盎司 1984.90 美元，是 3 月 29 日以來最低。

ICE 美元指數 (DXY) 周三上漲 0.2% 至 102.80，觸及七周高點。Kitco Metals 資深分析師 Jim Wyckoff 說，美元跳漲，一部分是因為 Fed 官員談話大致上仍偏鷹派，讓貴金屬行情受到打壓。

芝加哥聯邦準備銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 說，目前談論降息還過早，而克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 認為，利率還沒走到可以保持穩定的水準。

路透調查的經濟學家預測，Fed 今年將保持利率在現有水準。債市交易員則預估，6 月暫停升息的機率約 67%，下半年末仍有降息的機會。

瑞銀集團 (UBS) 分析師 Giovanni Staunovo 說，他的團隊仍預測金價在未來 12 月上漲，但下一波上漲可能要等到 Fed 語調轉鴿的時候，才會發生。

Stevens Report Research 分析師團隊表示，通膨預期持續減緩，加上市場愈來愈擔心，舉債上限問題最終可能美國經濟在今年稍晚步入衰退。

美國總統拜登和眾議院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy) 周三都強調，他們有意盡快達成協議，以提高舉債上限。

Kitco Metals 的 Wyckoff 預測，若美國債務違約，對黃金有利，但市場上並非所有人都同意這一點。

銅價周三回升，擺脫周二重挫 2.2% 的陰霾。

Sevens Report 分析師團隊表示，銅價疲軟從來不會和全球經濟強勁、或風險資產持續上漲同時發生，這代表經濟已經出現裂縫，未來可能更加痛苦。

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