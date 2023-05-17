中磊車聯網布局發酵 明年營收比重上看1成

中磊 (5388-TW) 董事長王煒今 (17) 日表示，菲律賓二廠明年底完工後，產能將支應千億元營收目標，家用網通、物 / 車聯網將是兩大重要成長動能，其中車聯網明年營收將上看 10%，主導街頭、行遍天下產品將開始發酵。

針對市況，王煒表示，目前訂單已經在手上，下半年將會開始量產出貨，上半年都還有 60 億元月營收水準，下半年成長來自新產品動能，有把握今年營收、獲利都會成長，毛利率不會下滑。

中磊今年產品主力仍是 5G，目前家用產品可以支撐 20 億美元水準 (新台幣 615 億元)，未來幾年車、物聯網布局發酵，有機會挹注 10 億美元營收，帶動營運規模走向千億俱樂部。

王煒表示，車聯網目前主要是車隊管理設備，預計明年營收比重 5% 跑不掉，甚至將衝上 10%，另外，主導街頭產品也持續發酵，企業端產品也布局。

王煒指出，家用網通，主導街頭、行遍天下的物聯網 / 車聯網產品，以及企業端將是重要三大重要產品陣容，目前企業端已達 15-20%，未來車聯網成長至 5% 以上，IoT 感測則會增加至 5%。

王煒表示，目前企業網通包含 Wifi AP、Licence Band (5G 專網)，專網今年有營收挹注，量體雖然不大但獲利很好，不過 5G 專網要實際發酵需要 SI 業者完整解決方案，中磊定位在設備整合商，可以隨時支應產品。