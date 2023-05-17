〈進典展望〉擴大海外市場市占爲策略 全年營收估逐季成長創新高

進典 (6843-TW)今 (2023) 年第一季營收為 2.31 億元，毛利率達 40.2%，維持去年下半年高檔水準，稅後純益 3820 萬元，年增達 1.7 倍，每股純益 1.15 元，較去年同期的 0.47 元明顯成長。董事長范義鑫指出，將擴大海外市場市占，目前進典掌握的訂單到第三季，全年營收可望逐季成長。

進典自結 2023 年 4 月營收 9300 萬元，月增 0.85%，年增 64%。范義鑫指出，目前訂單則已排到第三季，全年營運將可逐季成長，成長動能來自半導體及電力閥門。

今年進典開遍拓海外市場相當積極，今年 2 月參加美國電力能源展斬獲美國電廠 10 萬美元訂單，預計第三季開始交貨。另外，預計 6 月也將參展美國休士頓閥門展，主要鎖定電力能源、石化、天然氣、頁岩油氣等市場開採。進典今年 2 月成立日本子公司，除拓展日本半導體商機外，也會進軍日本本土市場，像是石化及鋼鐵等商機。

目前進典國內營收佔比 40%，大陸 36%，歐美 10% 以上，范義鑫表示，看好今年歐美及大陸市場，三大區塊來看，進典佈局策略為國內以石化鋼鐵及半導體為主，大陸看好石化商機，以半導體及石化為重點，今年比重有機會挑戰 40%；美國以電力能源、石化、天然氣、頁岩油氣等市場為主。

儘管大環境不好，各產業資本支出都在下降，但看好新產品、新訂單挹注，加上擴大市場佔有率，並以價格上的調整以擴大市場及市占率，有助進典 2023 年整體業績仍會較去年成長超過 10%。