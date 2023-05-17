〈進典展望〉產品應用今年鎖定兩重點 估營收年增逾10%

工業閥門廠進典 (6843-TW) 參展高雄化工儀器展今 (17) 日開展，董事長范義鑫指出，進典爭取中的中芯上海臨港廠、天津廠及武漢楚芯半導體廠訂單，下半年有機會認列業績，加以在海外半導體廠及電力廠訂單，預估這兩項應用將帶動今年營收年增 10% 、且占營收 40%，成為進典今年營收的重點，並超越石化的應用。

進典新投資 2000 萬元於新屋廠新增半導體無塵室設備，2023 年下半年就會運作，以產品比重來看，今年半導體、電力能源合計佔比由去年 36％提升至 40%，估計營收年成長一成以上，石化閥門也將由 36% 微幅成長至 36-37%。

進典 2023 年 2 月在日本成立子公司，除拓展日本半導體商機外，也會進軍日本本土市場的石化及鋼鐵廠商機。其他如歐美市場的製藥、半導體廠市場也是進典看好的重點。

范義鑫進指出，看好半導體產業主要著墨在日本、美國、德國及大陸都將擴建廠房，進典持續開拓這塊市場，中國部分，已取得杭州吉海半導體訂單，今年第一季開始交貨，首季營收貢獻 2000 萬元，至於其他半導體廠都在爭取訂單中，下半年有機會認列業績。

進典 2022 年營收 9.22 億元，稅後純益 1.33 億元，每股純益 4.41 元，由於市場景氣的復甦中，進典保守預估今年營收成長 10%，上看突破 10 億元，每股純益挑戰 5 元。