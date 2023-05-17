〈陸港盤後〉中國4月房價漲勢放緩 A股三大指數同步走低

中國 A 股市場三大指數周三（17 日）收盤同步走低，滬指跌 0.21%，利空是中國 4 月房價漲勢放緩，凸顯房市短暫回升後面臨的挑戰，投資人也關注美國朝野債務上限談判的消息。

滬指周三收盤跌 0.21% 報 3,284.23 點，深成指跌 0.07% 報 11,091.08 點，創業板指跌 0.02% 報 2,293.64 點；兩市成交額合計人民幣 7,814 億元，「北向資金」淨買入 16.87 億元。

工程機械、半導體、紡織服裝、石油、汽車等類股走高，媒體股再度下挫，保險、釀酒、銀行、煤炭、地產、券商等族群齊跌。

香港恒生指數周三收盤大跌 2.09%，恒生科技指數重挫 2.23%。

中國國家統計局周三發布的數據顯示，4 月 70 城新屋均價較 3 月漲 0.32%，漲幅不如 3 月的 0.44%。中古屋均價的漲幅，也從前月的 0.26% 縮小至 0.01%。

中國房市景氣低迷 18 個月後，住宅市場的銷售和價格一度短暫反彈，如今房市再度顯露疲態。最近幾周的高頻數據也顯示，儘管中國政府努力支撐市場，但購房動能已經減弱。

中指控股副研究主任 Chen Wenjing 表示，短期內房地產政策可能會保持寬鬆，保持潛在購房者的信心至關重要。

中國國家統計局周二公布的數據顯示，4 月工業生產較一年前攀升 5.6%，零售銷售成長 18.4%，增幅均不如經濟學家預期。

今年頭四個月城鎮固定資產投資較去年同期增加 4.7%，不如經濟學家原估的 5.7%。雖然 4 月城鎮失業率降至 5.2%，但年輕族群失業率飆升至 20.4%，刷新歷史紀錄。

此外，投資人也關注美國朝野債務上限談判的消息。美國總統拜登和國會領導人周二舉行第二次債務上限談判，雙方仍有分歧，但拜登和眾議院議長麥卡錫皆表示，談判富有成效，不排除周末達成協議。

拜登將於周三啟程前往日本廣島，參加七大工業國集團（G7）領袖峰會，且可能取消澳洲和巴布亞紐幾內亞訪問行程，周日就返回美國，繼續推動債務上限談判。