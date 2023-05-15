KKday入境旅遊調查 較疫前已大增4成！這5國旅客最愛來台

深度旅遊體驗電商平台 KKday 今 (15) 日發布「解封後入境旅遊洞察」，KKday 指出，台灣市場去年 10 月中解封至今，入境旅遊業績已較疫情前同期大增 4 成，海外旅客來台前 5 名為韓國、日本、港澳、新加坡和馬來西亞，熱門旅遊目的地依序為雙北、台中、高雄和台南。

KKday 指出，此次調查中，台北 101 觀景台、故宮博物院則分別拿下人氣景點冠亞軍，九份、太魯閣、阿里山也是海外旅客來台必訪的景區，而各國旅客的旅遊喜好有所差異，韓國旅客最愛台味餐廳、日本旅客必訪九份、港澳旅客玩最遠，新加坡旅客則是消費力最高。

KKday 進一步指出，目前海外旅客來台 7 成集中於都會區，3 成以非都會區景點為主，如嘉義、花蓮、南投和墾丁等地。

目前 KKday 全站的入境旅遊熱賣商品以「交通接駁」需求量最高，包括台灣高鐵單程車票、台灣高鐵周遊券、機場接駁、租車等商品，而「一日遊與多日遊」則以北海岸的九份與金山、花蓮太魯閣、清境農場和阿里山最具代表性。

另外，台灣有許多「特色體驗」也深受日韓旅客喜愛，例如按摩、泡湯、糕餅 DIY 活動。

KKday 補充，各國旅客平均會在旅行前 12-16 天購買旅遊相關商品，韓國旅客購買最多台味美食體驗，還會搭配按摩、泡湯行程，日本客的北海岸一日遊系列行程是必買商品，最常至九份欣賞山城夜景、品茶，以及造訪平溪放天燈。

而港澳旅客因無語言隔閡，不只來台旅遊頻率高，還會到墾丁、離島旅遊，是最會玩且玩最遠的旅客。

東南亞旅客則以新加坡、馬來西亞為大宗，偏好清境農場、日月潭私人包車，以及阿里山兩天一夜旅遊行程，尤其新加坡旅客特別青睞戶外體驗活動和中高端飯店住宿，是消費力最高的族群。

隨著入境旅遊快速回整，KKday 指出，將藉由整合特色自組團、外語導遊、交通接駁與一日遊等商品，串連都會區、非都會區的旅遊資源，提供旅客更豐富的台灣旅遊體驗，並藉由 KKday 商城，協助更多在地旅遊商家建置電商品牌，導入多語系服務。