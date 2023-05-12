勸和促談 中國外交部：歐亞事務特別代表5/15赴烏波法德俄五國訪問

白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）與中共外交體系「一把手」王毅舉行會談後，中國外交部宣布，歐亞事務特別代表李輝下周一（15 日）起赴烏克蘭、俄羅斯等五國訪問，積極勸和促談。

中國外交部發言人汪文斌周五表示，下周一起中國政府歐亞事務特別代表李輝大使將赴烏克蘭、波蘭、法國、德國及俄羅斯五國訪問，就政治解決烏克蘭危機與各方溝通。他說，烏克蘭戰爭爆發以來，中方始終秉持客觀公正立場，積極勸和促談。

汪文斌表示，中方提出的「四個應該」、「四個共同」、「三點思考」，是中方處理烏克蘭問題的根本遵循。在此基礎上，中方提出政治解決烏克蘭危機的文件，體現上述核心思想。

汪文斌說，此次中方代表赴有關國家訪問，再度展現中方致力於勸和促談，充分表明中方堅定站在和平一邊。中方願繼續發揮建設性作用，在停火止戰、開啟和談、避免局勢升級等方面凝聚更多國際共識，為推動烏克蘭危機政治解決做出貢獻。

據《彭博》報導，白宮表示，蘇利文在周三、周四於奧地利與王毅舉行會談，討論內容涵蓋美中關係關鍵問題、全球與區域安全問題、烏克蘭戰爭、台海等問題。

一位美國高階政府官員在周四說，這場會談談了八個多小時，蘇利文重申對中國可能向俄羅斯提供致命性武器的擔憂，並將重點放在如何處理台海緊張局勢。

這位官員表示，雙方都承認該讓中國偵察氣球事件翻篇，美方預計未來數月兩國會有更多接觸。蘇利文與王毅會面，這是中國偵察氣球 1 月底入侵美國領空導致雙邊關係惡化以來，美中高層首度會晤。

中國國家主席習近平上月底與烏克蘭總統澤倫斯基通話，為去年 2 月俄羅斯入侵烏克蘭以來中烏元首首度通話。當時習近平就說，將派歐亞事務特別代表赴烏克蘭等國訪問，與各方討論烏克蘭戰爭政治解決途徑。